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Здоровье

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Публикации за 07.03.17

Добро пожаловать в реальный мир: диспансеризация работает только на бумаге / И приводит к расширению платной медицины
кадр из «Интернов»

Добро пожаловать в реальный мир: диспансеризация работает только на бумаге И приводит к расширению платной медицины

Большинство – 74% – медработников полагают, что отчеты о проведенной в России в 2016 году диспансеризации не имеют реальных оснований. Таковы результаты опроса, проведенного в феврале Фондом независимого мониторинга .

Как рассказал директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов, медработники заявляют, что реальных осмотров проводится меньше, чем отражено в статистике. «За последний год процент медработников, свидетельствующих о приписках, почти не изменился. Это говорит о том, что проблема остается нерешенной», – подчеркнул он.

Более половины (56,2%) опрошенных медиков считают, что число больных с запущенной и тяжелой патологией в 2016 году увеличилось. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о низкой активности первичного звена здравоохранения в результате оптимизации и недостаточной укомплектованности кадрами, из-за чего заболевания выявляются на более поздних стадиях.

Часть опроса была посвящена нововведениям из проекта приказа «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», опубликованного Минздравом РФ в январе. Согласно документу, с 2018 года из первого этапа диспансеризации, на котором выявляются риски того или иного заболевания у пациента, будут исключены общий анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови и некоторые другие исследования.

80% медработников, принявших участие в опросе, считают, что подобное сокращение перечня исследований приведет к снижению выявляемости хронических неинфекционных заболеваний. Одновременно с этим, почти три четверти (72,7%) опрошенных ожидают, что это нововведение приведет к росту объема платных услуг в государственных медицинских организациях, сказал Гаврилов. Это может привести к росту тяжелых патологий и дальнейшему снижению доступности медпомощи для населения.

В опросе приняли участие 6,3 тысячи медицинских работников из 84 субъектов РФ.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 07.03.17

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