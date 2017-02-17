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Здоровье

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Публикации за 17.02.17

Старикам тут не место. Пожилые россияне перестали ходить в поликлиники / Но в Минздраве уверены, что это из-за повышения доступности медпомощи
кадр из «Интернов»

Старикам тут не место. Пожилые россияне перестали ходить в поликлиники Но в Минздраве уверены, что это из-за повышения доступности медпомощи

В России сложилась тревожная тенденция: пожилые люди перестают посещать врачей в поликлинике. И в итоге нередко оказываются в больнице с уже запущенным заболеванием.

Проанализировав данные Росстата, эксперты фонда независимого мониторинга «Здоровье» пришли к выводу, что ежегодное число посещений врача пожилыми людьми сократилось более чем на четверть – на 26,3%. Одновременно с этим число госпитализаций среди пожилых россиян выросло на 7,5%. Директор фонда «Здоровье», член Общественной палаты РФ Эдуард Гаврилов считает, что сложившаяся ситуация стала следствием «оптимизации» в здравоохранении. Часть поликлиник и больниц была ликвидирована без учета возрастного состава населения и транспортной инфраструктуры, в итоге пожилому человеку просто не попасть к врачу-специалисту, который принимает далеко от дома, особенно если дело происходит в сельской местности. «В результате заболевания выявляются несвоевременно и в более запущенной форме, когда амбулаторное лечение не помогает. Поэтому требуется госпитализация с оказанием специализированной, более дорогой медпомощи», – рассказал Гаврилов в интервью .

В ходе проверки Счетной палаты РФ еще в 2014 году выяснилось, что 17,5 тыс. населенных пунктов в России не имеют медицинской инфраструктуры, из них более 11 тыс. расположены на расстоянии свыше 20 км до ближайшего врача. При этом объем платных медуслуг в том же году вырос более чем на 20%.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский также подтверждает, что доступность медицинской помощи в России серьезно снижается. «Пожилые люди не могут сами дойти до врача или не хотят сидеть в очередях, которые сохраняются, несмотря на запись. При этом у них нет возможности оплатить медуслуги. Поэтому всё больше стариков попадают в больницы уже в тяжелом состоянии», – подчеркнул он.

Однако главный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева считает, что рост госпитализаций, напротив, говорит о повышении доступности медицинской помощи для пожилых, которым оказывается любая специализированная и высокотехнологичная помощь в любом государственном лечебном учреждении страны.

По словам Ткачевой, сейчас доля пожилых пациентов среди госпитализированных больных «достаточно высока и составляет 32%». При этом значительно увеличивается количество оперативных, в том числе высокотехнологичных вмешательств – с 24% в 2011 году до 29% в 2015-м. «Возможность подготовить пациента любого возраста к самой сложной операции появилась благодаря повышению качества медицинской помощи», – убеждена Ткачева. Она отметила, что в 2016 году продолжительность жизни в стране достигла исторического максимума и составила 71,4 года, и с каждым годом становится всё больше долгожителей.

Однако, по данным фонда «Здоровье», в 2015 году из 36 млн пожилых людей профилактические медицинские осмотры прошли только 6,1 млн (16,9%). В то время как норматив по охвату населения диспансеризацией составлял 23%. Статистика Ткачевой еще скромней: диспансеризацию ежегодно проходит около 5,5 млн пожилых людей (25% от общего числа прошедших диспансеризацию).

Москва, Зоя Березина

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