NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Здоровье

■■■■■■■■■

Публикации за 24.01.17

Минздрав России ухудшил прогнозы по смертности / Чем хуже показатели, тем легче рапортовать об «успехах»

Минздрав России ухудшил прогнозы по смертности Чем хуже показатели, тем легче рапортовать об «успехах»

В новой версии госпрограммы Минздрава России «Развитие здравоохранения» заложено ухудшение целого ряда целевых показателей, таких как смертность и продолжительность жизни. Это тревожная тенденция, требующая пристального внимания специалистов, считают эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье» и Народного фронта. Общественное обсуждение новой госпрограммы на портале regulation.gov.ru завершится 26 января, сообщается на сайте ОНФ.

Госпрограмма, рассчитанная до 2020 года, была запущена в 2013-м. В новой версии документа Минздрав изменил несколько ключевых прогнозных показателей к 2020 году, в том числе, в сторону ухудшения. Среди этих показателей: смертность, продолжительность жизни, охват диспансеризацией и заболеваемость острым вирусным гепатитом В.

Ранее было принято, что смертность от всех причин должна постепенно снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 случая на тысячу в 2020-м. Теперь целевой показатель смертности на 2020 год увеличен до 13 случаев на тысячу. Прогноз по средней продолжительности жизни россиян также был пересмотрен в худшую сторону: ранее этот показатель к 2020 году должен был составить 74,3 года, в новой версии он сдвинут к отметке в 74 года. В 2016 году, по данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,1 года. Улучшены прогнозы по смертности граждан от туберкулеза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов выразил обеспокоенность повышением целевых показателей смертности населения. Он напомнил, что в сентябре министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что детская смертность в России может быть снижена в три раза, а взрослая – в полтора-два раза. «Что же мешает министерству добиться этого и почему в госпрограмму заложен рост смертности населения?», – поинтересовался Гаврилов. Он указал, что чиновники, «как обычно, ссылаются на естественное старение и естественную убыль». «В ответ хотелось бы напомнить, что смертность в последние годы росла не среди пожилых людей, а среди трудоспособного населения. Все это неизбежно вызывает вопросы к качеству и доступности медпомощи для россиян», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, планируя рост средней продолжительности жизни россиян, Минздраву, «по идее, следовало бы усилить охват населения диспансеризацией» Однако прогноз числа граждан, прошедших профилактический осмотр, пересмотрен авторами документа с 23% населения до 21% в 2020 году. «Хотелось бы услышать объяснения чиновников о причинах такого решения», – заявил Гаврилов.

Он пояснил: целевые показатели принимаются для того, чтобы можно было оценить успешность исполнения госпрограммы «Развитие здравоохранения». «Естественно, что чем хуже эти показатели, тем легче добиться их исполнения и рапортовать об успехах отечественного здравоохранения», – сказал он.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 24.01.17

Сладости, зубная паста и жевательная резинка провоцируют развитие рака. / В России стали меньше пьянствовать. Потребление алкоголя сократилось в полтора раза. / В школах семи южноуральских муниципалитетов сохраняется карантин по гриппу.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter