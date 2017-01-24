Минздрав России ухудшил прогнозы по смертности / Чем хуже показатели, тем легче рапортовать об «успехах»

Публикации за 24.01.17

В новой версии госпрограммы Минздрава России «Развитие здравоохранения» заложено ухудшение целого ряда целевых показателей, таких как смертность и продолжительность жизни. Это тревожная тенденция, требующая пристального внимания специалистов, считают эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье» и Народного фронта. Общественное обсуждение новой госпрограммы на портале regulation.gov.ru завершится 26 января, сообщается на сайте ОНФ.

Госпрограмма, рассчитанная до 2020 года, была запущена в 2013-м. В новой версии документа Минздрав изменил несколько ключевых прогнозных показателей к 2020 году, в том числе, в сторону ухудшения. Среди этих показателей: смертность, продолжительность жизни, охват диспансеризацией и заболеваемость острым вирусным гепатитом В.

Ранее было принято, что смертность от всех причин должна постепенно снижаться с 12,3 случая на тысячу человек в 2016 году до 11,4 случая на тысячу в 2020-м. Теперь целевой показатель смертности на 2020 год увеличен до 13 случаев на тысячу. Прогноз по средней продолжительности жизни россиян также был пересмотрен в худшую сторону: ранее этот показатель к 2020 году должен был составить 74,3 года, в новой версии он сдвинут к отметке в 74 года. В 2016 году, по данным Минздрава, средняя продолжительность жизни в России составила 72,1 года. Улучшены прогнозы по смертности граждан от туберкулеза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов выразил обеспокоенность повышением целевых показателей смертности населения. Он напомнил, что в сентябре министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что детская смертность в России может быть снижена в три раза, а взрослая – в полтора-два раза. «Что же мешает министерству добиться этого и почему в госпрограмму заложен рост смертности населения?», – поинтересовался Гаврилов. Он указал, что чиновники, «как обычно, ссылаются на естественное старение и естественную убыль». «В ответ хотелось бы напомнить, что смертность в последние годы росла не среди пожилых людей, а среди трудоспособного населения. Все это неизбежно вызывает вопросы к качеству и доступности медпомощи для россиян», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, планируя рост средней продолжительности жизни россиян, Минздраву, «по идее, следовало бы усилить охват населения диспансеризацией» Однако прогноз числа граждан, прошедших профилактический осмотр, пересмотрен авторами документа с 23% населения до 21% в 2020 году. «Хотелось бы услышать объяснения чиновников о причинах такого решения», – заявил Гаврилов.

Он пояснил: целевые показатели принимаются для того, чтобы можно было оценить успешность исполнения госпрограммы «Развитие здравоохранения». «Естественно, что чем хуже эти показатели, тем легче добиться их исполнения и рапортовать об успехах отечественного здравоохранения», – сказал он.

Москва, Зоя Березина

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