Онколог Алексей Масчан: государство создает невыполнимые правила игры / А нравственный уровень нынешних «властителей дум» – абсолютно как у фарцовщиков

Публикации за 20.12.16

«Когда заболевает кто-то из «великих», звонят: «А что нам делать? Посоветуйте кого-то за границей, чтобы мы могли купить самое лучшее лекарство, не подделку», – так описал отношение российских чиновников к современному отечественному здравоохранению заместитель директора Федерального научно-клинического Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, онколог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Масчан.

При этом, подчеркнул он, больницам и медцентрам навязывают в рамках «импортозамещения» и «экономии госбюджета» закупки отечественных препаратов и расходных материалов, хотя их качество в большинстве случаев уступает импортным, что в итоге приводит не к экономии, а, напротив, к увеличению расходов на лечение пациента. Пока что, рассказал Масчан в интервью Ленте.Ру, врачам удается «выруливать» с помощью благотворителей, но ситуация становится все хуже и хуже. А с нового года работа федеральных медицинских центров будет финансироваться не напрямую из Минздрава, как сейчас, а через Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Тарифы страховщиков на лечение онкологических заболеваний в десятки раз меньше реальных затрат, то есть медучреждения неминуемо столкнутся с дефицитом лекарств.

Масчан подчеркнул: «Государство заведомо создает невыполнимые правила игры для тех, кто хочет качественно помогать больным». Доктор пояснил, что в России существует большая разница в стоимости лечения онкологии между регионами, причем она значительна даже в соседних областях. «Чем отличается житель условной Тюмени и Красноярского края от того же жителя Иваново?», – поинтересовался он.

Масчан продолжил: «Вопрос в том, кто сделал эти регионы бедными или богатыми. Недра Красноярского края кому принадлежат – региону или всей стране? Экономисты и властители дум, за которыми мы шли в 90-е годы, на самом деле как были торговцами цветами в душе, так ими и остались. Только теперь они не сотнями рублей ворочают, а миллиардами. А нравственный уровень – абсолютно как у фарцовщиков».

Он привел и конкретный пример якобы «импортозамещения» и «экономии»: «Мы всегда пользовались хорошими западными реагентами для анализов донорской крови. Когда начались разговоры про отечественных производителей, экономию, решили попробовать дешевые российские. Год тестировали. Сэкономили за счет этого 2 миллиона рублей. Однако был получен высокий процент ложнопозитивных результатов, что привело к необходимости отказываться от доноров и перепроверять всех остальных на иностранных препаратах. Потратили 2,5 миллиона рублей. То есть на 500 тысяч больше, чем составила «экономия».

Масчан указал, что законы о госзакупках, где определенным компаниям даются неоправданные преимущества, рушат рынок. Отечественные производители в таких условиях и не собираются улучшать качество, снижать цены, вести реальную конкуренцию – ведь у них «и так обязаны все купить». Доктор указал и на то, что Минздрав включает в списки жизненно важных лекарств (ЖНЛВП) разнообразные «фуфломицины», типа настойки боярышника, арбидола или амиксина, а по-настоящему нужные и прорывные препараты, способные спасти жизнь пациентов, в эти списки не попадают. «А это значит, что государственные больницы не смогут их закупать», – констатировал Масчан.

По его словам, при всех словах чиновников от здравоохранения об «оптимизации» и «снижении издержек» все происходит «с точностью до наоборот». Он напомнил об истории с онкологической клиникой №62 в Москве: препараты, которые больница закупала самостоятельно, оказались в десять раз дешевле, чем закупленные городом централизованно. В итоге из больницы «выгоняют главного врача». «А ведь он заслуживает звания Героя России куда больше, чем некоторые, уже получившие эту награду», – заключил онколог.

Москва, Зоя Березина

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