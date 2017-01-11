Минздрав решил избавиться от «балласта»: мигрантов, солдат, тунеядцев / Всех их хотят исключить из системы ОМС

Публикации за 11.01.17

Неработающих россиян, мигрантов и военнослужащих хотят выкинуть из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Цель Минздрава проста – экономия денег.

Как сообщает Лайф, сейчас разрабатывается законопроект, в соответствии с которым граждане, не работающие без уважительной причины, должны будут платить налог за пользование медицинской инфраструктурой. Также в «списке на выход» – мигранты из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и их семьи. Для этого нужно внести изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе. Третья категория «лишних людей», по версии Минздрава – это военнослужащие, которые пользуются обычными, а не ведомственными поликлиниками.

По данным федерального фонда ОМС, больше половины россиян (85 млн из 146,5 млн) считаются неработающими. Это и дети, и пенсионеры, и инвалиды, те, кого власти считают тунеядцами. При этом они, как и официально работающие, имеют право на медицинскую помощь. За работающих взносы в систему ОМС отчисляет работодатель, а за неработающих платит их регион. Планировалось, что в 2017 году взносы на неработающее население составят 619 млрд рублей (на работающее – 1 трлн). В 2016 году 10 субъектов Российской Федерации испытывали «постоянные затруднения по уплате взносов на неработающее население», говорится в письме замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова (письмо еще до нового года было направлено в Минтруд, МИД, Минфин и другие ведомства).

Минтруд уже рассмотрел предложение Минздрава по мигрантам. Позиция Минтруда заключается в том, что трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, которые работают не по трудовому, а по гражданско-правовому договору, нужно оставить в ОМС, поскольку с зарплат этих мигрантов уплачиваются взносы в систему ОМС. При этом Минтруд не стал возражать против исключения из ОМС семей мигрантов из стран ЕАЭС.

Военнослужащие, сотрудники МВД, МЧС, служащие в национальной гвардии и другие категории располагают своей, ведомственной, медициной, они получают медпомощь за счёт бюджета, а не за счёт средств ОМС. Счётная палата предложила включить в этот список также прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета (они получают медпомощь по таким же принципам). Если эти люди, получая свой статус или должность, не сдают вовремя свои полисы ОМС, то получают штраф в 5 тыс. рублей. А если страховые компании, налоговые органы и региональные фонды ОМС предоставляют в единый регистр застрахованных недостоверные сведения (то есть, к примеру, указывают среди застрахованных военнослужащих), они должны заплатить штраф до 100 тыс. рублей (если повторно – до 200 тыс. рублей).

Доктор экономических наук, один из создателей системы ОМС Владимир Гришин также предлагал исключить из системы ОМС курильщиков. «Мы так и будем включать все виды зависимости в систему ОМС? Взносы никто не увеличивает, нам не хватает денег на высокотехнологичные виды помощи, а мы будем лечить зависимости. Реально всё, но как это будет выглядеть? Я его лечу, а завтра он снова закурил! Деньги на ветер, деньги в дым», – говорил он.

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников предлагал выдавать полисы ОМС только тем, кто раз в три года проходит диспансеризацию. По его мнению, это поможет своевременно выявлять заболевания и таким образом экономить на лечении.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 11.01.17

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