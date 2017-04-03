«Регионы «улучшают» статистику по смертности населения» / Эксперты заподозрили субъекты РФ в манипуляциях статданными

Публикации за 03.04.17

Смертность населения России от всех причин за первые два месяца 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом наибольший рост традиционно продемонстрировал показатель смертности «от прочих причин», сообщили эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье». По их мнению, это вызывает сомнения в достоверности подаваемых управлениями здравоохранением регионов первичных данных.

По словам директора Фонда «Здоровье», члена Общественной палаты РФ Эдуарда Гаврилова, общая смертность населения выросла на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, рождаемость снизилась на 8,3%, а естественная убыль населения выросла в 1,7 раза. При этом, указал эксперт, показатель смертности от «прочих причин» взлетел на 12,6%, закрепившись на втором месте среди причин смертности, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Специалисты со ссылкой на оперативные данные Росстата за январь-февраль 2017 года отмечают, что общая смертность населения выросла в 52 регионах, при этом наиболее заметно – в Архангельской (+11,2%), Астраханской (+11%), Амурской (+9,9%), Пензенской (+7,2%), Рязанской (+6,5%), Кировской (+6,5%) и Самарской (+6,5%) областях, Хабаровском крае (+8,1%), республиках Татарстан (+8,3%) и Алтай (+6,6%), а также в Кабардино-Балкарии (+7,7%).

Согласно официальной статистике, россияне чаще всего умирали от болезней системы кровообращения – этот показатель смертности по России в целом увеличился на 0,6%. Наиболее заметный рост отмечен в Липецкой (+20,6%), Калининградской (+16,7%), Курганской (+23,2%), Омской (+27,9%) областях, Чеченской (+19,5%) и Удмуртской (+15,7%) республиках, а также Ханты-Мансийском (+15,9%) и Чукотском (+19,1%) автономных округах. Кроме того, за январь-февраль этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, на 12,6% выросла смертность «от прочих причин».

«Показатель смертности «от прочих причин» быстро растет четвертый год подряд и уже привычно занимает второе место после смертности от болезней системы кровообращения, обогнав даже смертность от новообразований. Многие эксперты полагают, что с помощью этого показателя регионы «улучшают» статистику по смертности от наиболее распространенных заболеваний, – отметил Гаврилов. – Случайно ли совпало, что смертность «от прочих причин» выросла в Сахалинской области на 346,6%, и за тот же период смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 40,6%? Мы этого не знаем».

Помимо Сахалина, наиболее заметно выросли показатели смертности «от прочих причин» в Рязанской (+141,1%), Амурской (+84,3%), Московской (+62,4%), Волгоградской (+58,6%) и Новгородской (+51%) областях; Ненецком АО (+136,2%) и Республике Калмыкия (+129,1%).

Москва, Светлана Петрова

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