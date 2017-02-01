Минтруд о повышении пенсионного возраста: такого решения нет

Публикации за 01.02.17

Правительство России не принимало решения о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил сегодня глава Минтруда Максим Топилин, комментируя утреннюю информацию СМИ о «принципиальном решении» по этому поводу, якобы принятом в кабмине.

«Нет, правительство не приняло решения о повышении пенсионного возраста. Наверное, эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие расчеты ведут, мы считаем, что еще время для этого не настало», – цитирует RNS слова Топилина.

Ранее сегодня представитель «социального» вице-премьера Ольги Голодец также опроверг наличие в правительстве РФ окончательного решения о повышении пенсионного возраста. «Никаких формальных решений правительство на данный момент, разумеется, не принимало», – заявил он.

Утром 1 февраля в российском информационном пространстве «взорвалась бомба»: «Известия» со ссылкой на свои источники написали, что принципиальное решение о повышении пенсионного возраста в кабмине уже принято, и власти просто выжидают удобного момента, чтобы сообщить «радостную» новость населению. Правда, в Минтруда заявили, что решение о повышении пенсионного возраста не принято и добавили, что Россия пока не готова к таким реформам. А соцблок настаивает на оставлении разницы возраста выхода на пенсию между женщинами и мужчинами.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. В последние месяцы в России резко активизировалась общественная дискуссия о повышении пенсионного возраста и неизбежности данной меры из-за плохой экономической ситуации. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Впрочем, правительство до сих пор воздерживалось от каких-либо официальных заявлений, а представители «социального» блока заверяли, что никаких обсуждений повышения пенсионного возраста в ближайшее время не планируется.

По данным последнего исследования аналитического центра НАФИ, абсолютное большинство работающих сегодня граждан страны считают, что обеспечить им достойную пенсию должно государство, что входит в кардинальное противоречие с планами чиновников. Лишь 16% соотечественников тем или иным образом готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. А большинство – 78% – рассчитывают жить на любую государственную пенсию, хотя понимают, что на жизнь им этого не хватит.

Также в НАФИ отмечают, что нежелание заботиться о своей пенсии – принципиальная позиция, поскольку люди не верят уже ни в какие реформы, в том числе из-за постоянного реформирования и отсутствия стабильности. 79% опрошенных в прошлом году заявили, что не видят смысла планировать свою пенсию в постоянно меняющихся условиях, когда накопления в любой момент могут быть «заморожены».

Москва, Зоя Березина

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