Пятница, 2 июня 2017, 16:26 мск

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Финансы

Россиянам не вернут пенсионные накопления: разморозки не будет «Лучше вообще не копить на пенсию – это очень рискованно», – советуют власти

Россиянам не вернут пенсионные накопления: разморозки не будет / «Лучше вообще не копить на пенсию – это очень рискованно», – советуют власти

Жителям России не стоит рассчитывать на возврат замороженных накопительных пенсий. Вице-премьер России Ольга Голодец в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме заявила, что правительство не собирается обсуждать разморозку накопительной части пенсии. По ее словам, кабмин работает «в тех условиях, которые заданы на 2017-2019 год». А те, кто предлагает вернуться к обсуждению темы накоплений, считает вице-премьер, «недооценивают очень серьезные изменения финансов в новом мире». Голодец также высказала мнение, что накопить на пенсию невозможно из-за рисков.

«Сегодня тема накоплений в обычной жизни становится очень сложной. Очень трудно привести примеры успешного накопление денег в сорокалетней перспективе. А именно, столько нужно копить, чтобы накопить себе на пенсию», – сказала Голодец (цитата по ТАСС). По ее мнению, риск потери средств очень высок и поэтому «на первый план выходят солидарные страховые системы».

В целом вице-премьер сочла накопительную пенсионную систему бесперспективной. Голодец уверяет, ссылаясь на расчеты, что до 2050 года солидарная, страховая пенсионная система позволит с наименьшими издержками обеспечить «стабильную пенсию для всех граждан России». Голодец не согласна с утверждением, что без накоплений у гражданина нет шансов на достойную пенсию. «Я считаю как раз наоборот, мне кажется, что такой точки зрения придерживаются люди, которые находятся в парадигме прошлого века, сегодня накопить на протяжении 40 лет для всех людей практически невозможно <…>, потому что столько технологических, социальных изменений, меняется роль денег… и более того сегодня совершенно очевиден тренд финансовой политики, что обслуживание, сохранение капитала стоит больших денег и сегодня появляются страны с отрицательной ставкой», – отметила она.

Голодец также назвала «неоправданным и необоснованным» макропрогноз Минэкономразвития о том, что до 2035 года будет отмечаться нулевой рост пенсий в реальном выражении. «У нас принята стратегия пенсионной системы, и эта стратегия предусматривает, что уже к 2030 году мы должны достичь 2,5 прожиточных минимумов в пенсии», – приводит слова Голодец RNS. Она добавила, что сейчас прожиточный минимум пенсионера составляет 8200 рублей. «В ближайшее время мы должны приблизиться к двум прожиточным минимумам – это 16400. Это наша задача на ближайший период два-три года максимум, который мы можем себе позволить на достижение этой цели», – подчеркнула вице-премьер.

Высказалась Голодец и по теме повышения пенсионного возраста. Она опровергла существование планов повышения пенсионного возраста после президентских выборов 2018 года. «Сейчас речи об этом не идет», – заверила вице-премьер.

Отметим, что накопительная часть пенсии не формируется с 2014 года, когда правительство утвердило мораторий на перечисление пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды ради борьбы с бюджетным дефицитом. Средства, отчисляемые в рамках обязательной накопительной части пенсии, перечислялись в солидарную часть, из которой выплачиваются пенсии действующим пенсионерам. По оценкам Минфина, в 2016 году замораживание накопительных взносов сэкономило госказне 344 млрд рублей – на такую сумму был снижен трансферт ПФР. В конце прошлого года Госдума продлила заморозку на формирование пенсионных накоплений до 2019 года. За время действия этой меры россияне уже . По оценке экспертов, заморозка накопительной части пенсии несет «колоссальные риски» для экономики и граждан. Мораторий приводит к тому, что средства не работают на реальную экономику и не дают никакого роста, указывали экономисты.

В сентябре прошлого года Минфин и ЦБ представили новую модель добровольной накопительной системы, которая предусматривает автоматическую подписку на отчисления в негосударственные пенсионные фонды. По задумке авторов идеи, работодатели после запуска системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будут отчислять 1-6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом эти деньги будут юридически собственностью гражданина – их нельзя будет изъять. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Этой весной законопроект об ИПК был внесен в правительство, однако, по данным СМИ, кабмин заморозил обсуждение документа до выборов президента. «Известия» отмечали, что публичное обсуждение законопроекта стартует только после политического решения о реформе пенсионной системы в целом, которое, вероятно, появится после президентских выборов. Первый зампред Центробанка Сергей Швецов в кулуарах ПМЭФс сегодня заявил, что правительство вернуло на доработку концепцию ИПК из-за автоподписки. «Они (кабмине – прим. ред.) были не против автоподписки, но выражали сомнения, что ее юридически можно прописать, не нарушив законы… Поэтому наша задача сейчас – показать коллегам юридическую конструкцию, а не принцип ", – заявил Швецов, отметив, что планируемый срок ее внедрения сохраняется – начало 2019 года.

Москва, Светлана Петрова

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