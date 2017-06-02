Россиянам не вернут пенсионные накопления: разморозки не будет / «Лучше вообще не копить на пенсию – это очень рискованно», – советуют власти

Жителям России не стоит рассчитывать на возврат замороженных накопительных пенсий. Вице-премьер России Ольга Голодец в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме заявила, что правительство не собирается обсуждать разморозку накопительной части пенсии. По ее словам, кабмин работает «в тех условиях, которые заданы на 2017-2019 год». А те, кто предлагает вернуться к обсуждению темы накоплений, считает вице-премьер, «недооценивают очень серьезные изменения финансов в новом мире». Голодец также высказала мнение, что накопить на пенсию невозможно из-за рисков.

«Сегодня тема накоплений в обычной жизни становится очень сложной. Очень трудно привести примеры успешного накопление денег в сорокалетней перспективе. А именно, столько нужно копить, чтобы накопить себе на пенсию», – сказала Голодец (цитата по ТАСС). По ее мнению, риск потери средств очень высок и поэтому «на первый план выходят солидарные страховые системы».

В целом вице-премьер сочла накопительную пенсионную систему бесперспективной. Голодец уверяет, ссылаясь на расчеты, что до 2050 года солидарная, страховая пенсионная система позволит с наименьшими издержками обеспечить «стабильную пенсию для всех граждан России». Голодец не согласна с утверждением, что без накоплений у гражданина нет шансов на достойную пенсию. «Я считаю как раз наоборот, мне кажется, что такой точки зрения придерживаются люди, которые находятся в парадигме прошлого века, сегодня накопить на протяжении 40 лет для всех людей практически невозможно <…>, потому что столько технологических, социальных изменений, меняется роль денег… и более того сегодня совершенно очевиден тренд финансовой политики, что обслуживание, сохранение капитала стоит больших денег и сегодня появляются страны с отрицательной ставкой», – отметила она.

Голодец также назвала «неоправданным и необоснованным» макропрогноз Минэкономразвития о том, что до 2035 года будет отмечаться нулевой рост пенсий в реальном выражении. «У нас принята стратегия пенсионной системы, и эта стратегия предусматривает, что уже к 2030 году мы должны достичь 2,5 прожиточных минимумов в пенсии», – приводит слова Голодец RNS. Она добавила, что сейчас прожиточный минимум пенсионера составляет 8200 рублей. «В ближайшее время мы должны приблизиться к двум прожиточным минимумам – это 16400. Это наша задача на ближайший период два-три года максимум, который мы можем себе позволить на достижение этой цели», – подчеркнула вице-премьер.

Высказалась Голодец и по теме повышения пенсионного возраста. Она опровергла существование планов повышения пенсионного возраста после президентских выборов 2018 года. «Сейчас речи об этом не идет», – заверила вице-премьер.

Отметим, что накопительная часть пенсии не формируется с 2014 года, когда правительство утвердило мораторий на перечисление пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды ради борьбы с бюджетным дефицитом. Средства, отчисляемые в рамках обязательной накопительной части пенсии, перечислялись в солидарную часть, из которой выплачиваются пенсии действующим пенсионерам. По оценкам Минфина, в 2016 году замораживание накопительных взносов сэкономило госказне 344 млрд рублей – на такую сумму был снижен трансферт ПФР. В конце прошлого года Госдума продлила заморозку на формирование пенсионных накоплений до 2019 года. За время действия этой меры россияне уже потеряли более 1,5 трлн рублей. По оценке экспертов, заморозка накопительной части пенсии несет «колоссальные риски» для экономики и граждан. Мораторий приводит к тому, что средства не работают на реальную экономику и не дают никакого роста, указывали экономисты.

В сентябре прошлого года Минфин и ЦБ представили новую модель добровольной накопительной системы, которая предусматривает автоматическую подписку на отчисления в негосударственные пенсионные фонды. По задумке авторов идеи, работодатели после запуска системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будут отчислять 1-6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом эти деньги будут юридически собственностью гражданина – их нельзя будет изъять. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Этой весной законопроект об ИПК был внесен в правительство, однако, по данным СМИ, кабмин заморозил обсуждение документа до выборов президента. «Известия» отмечали, что публичное обсуждение законопроекта стартует только после политического решения о реформе пенсионной системы в целом, которое, вероятно, появится после президентских выборов. Первый зампред Центробанка Сергей Швецов в кулуарах ПМЭФс сегодня заявил, что правительство вернуло на доработку концепцию ИПК из-за автоподписки. «Они (кабмине – прим. ред.) были не против автоподписки, но выражали сомнения, что ее юридически можно прописать, не нарушив законы… Поэтому наша задача сейчас – показать коллегам юридическую конструкцию, а не принцип ", – заявил Швецов, отметив, что планируемый срок ее внедрения сохраняется – начало 2019 года.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 02.06.17

Банк России работает над созданием национальной криптовалюты. / Ищите женщину: главу ЦБ выдвинули в президенты России. Греф: «Давно уже пора». / Власти озвучили главные условия повышения пенсионного возраста. «Пенсии должны вырасти». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»