Россиян лишили пенсионных накоплений: «заморозку» продлили до 2020 года

Госдума сегодня утвердила в третьем, окончательном, чтении законопроект о «заморозке» накопительной части пенсии еще на два года. Таким образом, пенсионные накопления граждан будут изыматься до 2020 года. Деньги будут направляться на текущие выплаты пенсионерам.

В документе отмечается, что дальнейшее «замораживание» пенсионных накоплений «не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования». При этом государство сэкономит деньги на выплату пенсий: мораторий на формирование накопительной части пенсии сократит трансферт на пенсионные выплаты из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ на 551,3 миллиарда рублей. Расходы госказны на пенсии уменьшаться на 12,9% – до 3,232 трлн рублей, сообщает finanz.ru.

Стоит отметить, что накопительная часть пенсии не формируется с 2014 года, когда правительство утвердило мораторий на перечисление пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды ради борьбы с бюджетным дефицитом. Чиновники тогда уверяли, что эта мера временная и продлится не более года. Средства, отчисляемые на финансирование накопительной части пенсии (6% из 22%, которые работодатель отчисляет в ПФР), перечислялись в солидарную часть, из которой выплачиваются пенсии действующим пенсионерам. По оценкам Минфина, в 2016 году замораживание накопительных взносов сэкономило госказне 344 млрд рублей – на такую сумму был снижен трансферт ПФР. В конце прошлого года Госдума продлила заморозку на формирование пенсионных накоплений до 2019 года. За время действия этой меры россияне уже потеряли более 1,5 трлн рублей. По оценке экспертов, заморозка накопительной части пенсии несет «колоссальные риски» для экономики и граждан. Мораторий приводит к тому, что средства не работают на реальную экономику и не дают никакого роста, указывали экономисты.

В сентябре прошлого года Минфин и Центробанк представили новую модель добровольной накопительной системы, которая предусматривает автоматическую подписку на отчисления в негосударственные пенсионные фонды. По задумке авторов идеи, работодатели после запуска системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) будут отчислять 1-6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом эти деньги будут юридически собственностью гражданина – их нельзя будет изъять. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Этой весной законопроект об ИПК был внесен в правительство, однако, как сообщали СМИ, кабмин заморозил обсуждение документа до выборов президента. Отмечалось, что публичное обсуждение законопроекта стартует только после политического решения о реформе пенсионной системы в целом, которое, вероятно, появится после президентских выборов. Первый зампред Центробанка Сергей Швецов в кулуарах Петербургского экономического форума в начале июня заявлял, что правительство вернуло на доработку концепцию ИПК из-за автоподписки. Работников планировалось по умолчанию подключать к новой системе, если они не выразили отказ в явной форме. Против автоподписки выступил социальный блок правительства, указывая на необходимость добровольного участия в новой системе. «Они (в кабмине – прим. ред.) были не против автоподписки, но выражали сомнения, что ее юридически можно прописать, не нарушив законы… Поэтому наша задача сейчас – показать коллегам юридическую конструкцию, а не принцип», – заявлял тогда Швецов, отмечая, что планируемый срок внедрения реформы сохраняется – начало 2019 года.

Вице-премьер России Ольга Голодец на этом же форуме подчеркивала, что россиянам не стоит рассчитывать на возврат замороженных накопительных пенсий. По ее словам, правительство не намерено обсуждать разморозку накопительной части пенсии. По ее словам, кабмин работает «в тех условиях, которые заданы на 2017-2019 год». А те, кто предлагает вернуться к обсуждению темы накоплений, полагает вице-премьер, «недооценивают очень серьезные изменения финансов в новом мире». Голодец также высказала мнение, что накопить на пенсию невозможно из-за рисков.

Между тем, на этой неделе стало известно, что правительство РФ отложило обсуждение пенсионной реформы до конца 2018 года из-за разногласий в кабмине, сообщал РБК. По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, новая пенсионная модель может быть внедрена только в 2020 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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