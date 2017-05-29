СМИ: Пенсионную реформу заморозили до выборов президента / Кабмин еще не получил разрешения сверху

Публикации за 29.05.17

Правительство России заморозило обсуждение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), разработанного Минфином и Центробанком. Концепция призвана перезапустить систему накопительной пенсии, которая в последние несколько лет потеряла смысл из-за заморозки. Публичное обсуждение законопроекта стартует только после политического решения о реформе пенсионной системы в целом, которое, скорее всего, появится после президентских выборов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

«Концепция ИПК завязана на многих важных изменениях в пенсионной системе, включая повышение пенсионного возраста. Начинать масштабное обсуждение реформы нельзя, потому что на это нет разрешения сверху, – рассказал изданию федеральный чиновник. – Когда оно появится, неизвестно. Вероятно, не раньше президентских выборов в 2018 году». В этом случае ИПК может заработать только в 2020 году, а в предложенную модель будут внесены существенные изменения, убеждены собеседники издания. При этом официально в Минфине сообщили, что срок введения ИПК пока не изменился. Речь шла о 2019 годе.

Законопроект об ИПК Минфин и Центробанк был внесен в правительство в начале апреля. По задумке авторов идеи, работодатели после запуска ИПК будут автоматически отчислять 1-6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом эти деньги будут юридически собственностью гражданина – их нельзя будет изъять.

По словам федерального чиновника, концепция ИПК заморожена в кабмине до тех пор, пока не будет принято политическое решение о начале обсуждения изменений в пенсионной системе в целом.

Концепция ИПК внесена в правительство с разногласиями, которые усложняют прохождение инициативы, отметил собеседник газеты, знакомый с ходом обсуждения реформы. «Финансово-экономический блок и социальный не договорились по автоподписке. Это главный камень преткновения, – сообщил он. – ИПК требует существенной доработки». Он добавил, что «сейчас обсуждаются многие предложения в пенсионной сфере, и итоговый вариант системы может исключать ИПК в предложенном формате».

Автоподписка является главным пунктом в этой концепции. Минфин и Банк России утверждают, что на добровольной основе ИПК не будет пользоваться большой популярностью среди населения. Социальный блок правительства настаивает на том, что накопительная пенсия должна быть добровольной, а автоподписка – это добровольно-принудительная система. Еще один важный предмет споров – учет в ИПК корпоративных систем дополнительного пенсионного обеспечения, пишет газета.

Эксперты не удивлены тем, что обсуждение ИПК решено заморозить: уж слишком радикально отличные позиции занимают противоборствующие стороны и пока не находят общий язык. По словам президента Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергея Белякова, «есть колоссальный разрыв в экспертизе, которой обладают финансово-экономический блок и социальный». «Если первый занимает содержательную позицию и доказывает ее понятными аргументами, то с социальным блоком дискуссия идет на уровне «нравится – не нравится», «подходит – не подходит», – заявил он. По мнению эксперта, «для принятия каких-то решений в принципе нужно определиться, хотим мы развивать накопительный элемент или нет».

Москва, Наталья Петрова

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