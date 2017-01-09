Пенсионная реформа: «молчунов» подключат автоматом / Минфин и ЦБ подправили свою концепцию «пенсионного капитала»

Публикации за 09.01.17

Минфин и ЦБ внесли изменения в свой проект пенсионной реформы, которые касаются так называемых «молчунов» (граждан, никогда не писавших заявлений о переводе пенсионных накоплений в управляющую компанию, их накоплениями управляет ВЭБ). Согласно поправкам, «молчуны», как и вкладчики негосударственных пенсионных фондов (НПФ), будут подключены к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В страховую часть попадут лишь деньги граждан, которые сами откажутся от накопительной пенсии и отпишутся от этой системы.

В интервью «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил: первоначально предполагалось, что если «молчуны» не переведут средства в один из НПФ, то их деньги будут автоматически преобразованы в баллы и направлены в страховую часть. В соцблоке правительства заявили, что этот вариант может привести к снижению стоимости баллов и разбалансировке пенсионной системы. Минфин и ЦБ учли эти риски и «несколько подкорректировали систему, чтобы избежать реализации такого сценария», отметил Моисеев. Теперь «молчуны» будут подключены к системе ИПК автоматически.

Также Минфин решил пойти навстречу коллегам из соцблока в вопросе налоговых льгот, которые сейчас предусмотрены за счет экономии на взносах в бюджетные фонды. Против этого возражали в соцблоке, указывая, что льготы не должны предоставляться работодателям за счет страховых взносов. В итоге, по словам Моисеева, было решено, что сохранятся льготы для работодателей и для граждан, которые по сумме поступлений будут эквивалентны для бюджета, но при этом будет другой способ исчисления льгот. Сейчас новая концепция рассчитывается в Минфине.

Напомним, Минфин и ЦБ в конце сентября представили реформу пенсионной системы, предполагающую, что граждане сами должны создавать условия для формирования своей достойной пенсии – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В обязательную страховую часть пенсии ведомства предлагают направлять отчисления в размере 22%, для добровольной накопительной части пенсии предусмотрен дополнительный тариф до 6%. Государство, по задумке авторов реформы, будет выступать гарантом накоплений. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что система добровольного пенсионного накопления позволит обеспечить пенсии среднему классу. Что делать большинству населения РФ, кто к этому самому классу не относится и с трудом сводит концы с концами от зарплаты до зарплаты, она не уточнила.

Многие эксперты, оценивая тогда же предложения Минфина и ЦБ, заявили, что новая схема будет выгодна только людям с доходом выше среднего (50-60 тыс. рублей), при этом льгот, которые обещают власти, не хватит, чтобы заинтересовать население с меньшим достатком. По мнению экспертов, новая пенсионная реформа – всего лишь завуалированная форма повышения налогов и латания бюджетных дыр. Работать новая система не будет: у абсолютного большинства работающих россиян просто нет денег для их «добровольного вложения» в будущую пенсию. Экс-министр финансов Алексей Кудрин напомнил, что у 60% работающих россиян нет возможности откладывать деньги, весь доход тратится на текущие нужды.

После оценок экспертов и эмоциональных комментариев о том, что государство фактически планирует упразднить пенсионное обеспечение граждан, чиновники наперебой принялись разъяснять суть нововведений, противореча самим себе и друг другу. «Социальный» вице-премьер Ольга Голодец сначала заявила, что она настаивает на добровольном характере пенсионных накоплений, но буквально через день диаметрально сменила точку зрения, сказав, что в нынешних российских реалиях предложенная система не сможет работать эффективно. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что накопительный компонент пенсии после реформы будет обязательным. Набиуллина в свою очередь заявила, что новая концепция пенсионной системы предполагает сохранение обязательной государственной пенсии.

По данным последнего исследования аналитического центра НАФИ, абсолютное большинство работающих сегодня граждан страны считают, что обеспечить им достойную пенсию должно государство, и это входит в кардинальное противоречие с планами реформаторов. Лишь 16% соотечественников тем или иным образом готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. А большинство – 78% – рассчитывают жить на любую государственную пенсию, хотя понимают, что на жизнь им этого не хватит.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. В последние месяцы в России резко активизировалась и общественная дискуссия о повышении пенсионного возраста как неизбежной меры в плохой экономической ситуации. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Впрочем, правительство воздерживалось от каких-либо заявлений, а представители «социального» блока заверяли, что никаких обсуждений повышения пенсионного возраста в ближайшее время не планируется.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 09.01.17

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