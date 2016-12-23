Повышение пенсионного возраста: неизбежное, но мягкое / Глава Минтруда рассказал о реформе и бодрых 70-летних

Публикации за 23.12.16

Повышение пенсионного возраста в России неизбежна, но процесс должен быть «мягким». Кроме того, выгоду от этого должны получить сами пенсионеры. «То есть должна вырасти их пенсия, а не доходы федерального бюджета», – заявил министр труда России Максим Топилин.

По его словам, повышение пенсионного возраста поможет «купировать» риски на будущее. «Сейчас наши граждане живут значительно дольше. В последние 5-7 лет эта тенденция стала явной. Думаю, нам еще нужно поработать над увеличением продолжительности жизни. Но это не значит, что мы никогда не придем к вопросу повышения пенсионного возраста. Когда-то это придется делать», – заявил Топилин в интервью «Комсомольской правде».

Он добавил: суть пенсионной реформы 2015 года «как раз в том, чтобы от легальной зарплаты и продолжительности стажа зависело гораздо больше», а также была возможность «все это контролировать самому» пенсионеру.

Топилин также считает, что сегодня многие работники пенсионного возраста «дадут фору» молодым. Он поделился и личным опытом: «У меня есть несколько сотрудников, которым уже к 70 годам. Скоро у них возможности на госслужбе работать не будет, и я с ужасом жду этого момента. Они работоспособны и обладают такими знаниями, каких у молодых людей не может быть. Они фору дадут кому угодно с точки зрения активности и продуктивности». Министр призвал к пониманию того, что сегодня «все меняется очень быстро» и это нужно «воспринимать как должное».

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. В последние месяцы в России резко активизировалась общественная дискуссия о повышении пенсионного возраста и неизбежности данной меры из-за плохой экономической ситуации. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Впрочем, правительство воздерживалось от каких-либо заявлений, а представители «социального» блока заверяли, что никаких обсуждений повышения пенсионного возраста в ближайшее время не планируется.

Минфин и ЦБ в конце сентября представили новую реформу российской пенсионной системы, предполагающую, что граждане сами должны создавать условия для формирования своей достойной пенсии – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В обязательную страховую часть пенсии ведомства предлагают направлять отчисления в размере 22%, для добровольной накопительной части пенсии предусмотрен дополнительный тариф до 6%. Государство, по задумке авторов реформы, будет выступать гарантом накоплений. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что система добровольного пенсионного накопления позволит обеспечить пенсии среднему классу. Что делать большинству населения РФ, кто к этому самому классу не относится и с трудом сводит концы с концами от зарплаты до зарплаты, она не сочла нужным уточнить.

Многие эксперты, оценивая предложения Минфина и ЦБ, заявили, что новая схема будет выгодна только людям с доходом выше среднего (50-60 тыс. рублей), при этом льгот, которые обещают власти, не хватит, чтобы заинтересовать население с меньшим достатком. По мнению экспертов, новая пенсионная реформа – всего лишь завуалированная форма повышения налогов и латания бюджетных дыр. Работать новая система не будет: у абсолютного большинства работающих россиян просто нет денег для их «добровольного вложения» в будущую пенсию. Экс-министр финансов Алексей Кудрин напомнил, что сейчас нет возможности откладывать деньги у 60% населения, так как весь доход они тратят на текущие нужды.

После оценок экспертов и эмоциональных комментариев о том, что государство фактически планирует упразднить пенсионное обеспечение граждан, чиновники наперебой принялись разъяснять суть нововведений, противореча самим себе и друг другу. «Социальный» вице-премьер Ольга Голодец сначала заявила, что она настаивает на добровольном характере пенсионных накоплений. Но день спустя диаметрально сменила точку зрения, сказав, что в нынешних российских реалиях предложенная система не сможет работать эффективно. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что накопительный компонент пенсии после реформы будет обязательным. Набиуллина в свою очередь заявила, что новая концепция пенсионной системы предполагает сохранение обязательной государственной пенсии.

Между тем, по данным последнего исследования аналитического центра НАФИ, абсолютное большинство работающих сегодня граждан страны считают, что обеспечить им достойную пенсию должно государство, что входит в кардинальное противоречие с планами чиновников. Лишь 16% соотечественников тем или иным образом готовы участвовать в негосударственных программах, которые позволяют накопить на пенсию самостоятельно или за счет работодателей. А большинство – 78% – рассчитывают жить на любую государственную пенсию, хотя понимают, что на жизнь им этого не хватит.

Москва, Зоя Березина

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