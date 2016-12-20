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Политика

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Публикации за 20.12.16

Матвиенко пообещала, что в 2017-м пенсионный возраст не повысят / А до платного въезда в города еще «очень далеко»

Матвиенко пообещала, что в 2017-м пенсионный возраст не повысят А до платного въезда в города еще «очень далеко»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что в 2017 году не будет повышения пенсионного возраста, а идея с платным въездом в города очень далека от воплощения.

Как сообщает РИА Новости, на вопрос журналистов о возможном повышении пенсионного возраста Матвиенко ответила кратко: «Не будет». Также она заверила, что до введения платного въезда в Москву и другие российские города еще очень далеко. «Платный въезд в город – это не панацея, недостаточно просто повесить «кирпич» на въезде в город и все. Должна быть проделана огромная комплексная работа по развитию общественного транспорта», – сказала Матвиенко.

Она считает, что в перспективе платный въезд может быть введен в России в двух-трех городах, но все необходимо продумать и «не переборщить».

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. В последние месяцы в России резко активизировалась общественная дискуссия о повышении пенсионного возраста и неизбежности данной меры из-за плохой экономической ситуации. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. Впрочем, правительство воздерживалось от каких-либо заявлений, а представители «социального» блока заверяли, что никаких обсуждений повышения пенсионного возраста в ближайшее время не планируется.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий местным властям вводить платный въезд в определенные городские зоны. За документ проголосовали 319 депутатов, 100 – были против, один воздержался. Против голосовали все фракции, кроме «Единой России».

Москва, Зоя Березина

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