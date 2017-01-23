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Общество

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Публикации за 23.01.17

«Дедушка старый, ему все равно»: Жириновский хочет отправлять пенсионеров на Крайний Север / В Союзе пенсионеров Москвы пообещали «осмыслить и продумать»

«Дедушка старый, ему все равно»: Жириновский хочет отправлять пенсионеров на Крайний Север В Союзе пенсионеров Москвы пообещали «осмыслить и продумать»

70-летний лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переселять пенсионеров на Крайний Север, в том числе в моногорода. Потому что неработающим старикам «все равно», где жить, особенно если условия жизни оставляют желать лучшего. Жириновский решил выступить с подобной инициативой, чтобы «посмотреть на реакцию людей», сообщает FlashNord.

«Сообщается, что во многих городах пустуют квартиры, Магадан, Мурманск, моногорода. Кто мешает предложить помочь желающим с переездом?, – вопросил Жириновский. – Допустим, пенсионер живет в плохих условиях, какая ему разница, где он находится – главное отдельная квартира, магазины. Все это там есть. Пенсионер не работает и не очень привязан к местности».

Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев назвал очередную идею Жириновского «своеобразной», но «достойной обсуждения». В интервью радиостанции «Говорит Москва» Корнеев предложил «смыслить и продумать» предложение. «Мы можем, конечно, посоветоваться, переговорить с нашим активом, с пенсионерами на эту тему», – добавил он, предположив, что на такой переезд согласятся не все, однако «желающие найдутся».

«Я не думаю, что многие пенсионеры из Москвы, даже у которых плохо с жильём, согласились бы поехать в Магадан. Кто-то, может быть, и захочет. Из трёх с половиной миллионов пенсионеров найдутся уж желающие! Уж совсем от плохой жизни семейной, или ещё какой», – заключил Корнеев.

Сейчас в России реализуется программа выделения бесплатного гектара на Дальнем Востоке для закрепления людей на этой территории. Ранее эксперты уже высказывали идеи о создании в России специальных городов «для пенсионеров» – с повышенным качеством социального обслуживания. А освободившиеся квартиры пенсионеров в крупных городах перешли бы к трудоспособным гражданам.

Напомним, перед новым годом Жириновский высказал еще несколько оригинальных инициатив. С трибуны Госдумы он призвал вернуть России юлианский календарь, чтобы отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Заодно он предложил заменить орлами звезды на шпилях Кремля, напомнив присутствующим о «масонах» и о том, что «серп и молот» – «тоже нам навязали западные масоны». Не останавливаясь на достигнутом, Жириновский предложил вернуть России гимн «Боже, Царя храни!» и поменять флаг на имперский – чёрно-жёлто-белый.

Затем он перешел к насущным вопросам работы Госдумы, в том числе выдвинул идею купить парламентариям однушки в Бутово, чтобы раз и навсегда решить «квартирный вопрос» экс-депутатов, которые очень долго не освобождают служебные квартиры в Москве.

Москва, Полина Николаева

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