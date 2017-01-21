Пенсии в России будут сокращаться / Признание министра труда РФ Максима Топилина

Публикации за 21.01.17

В ближайшие три года реальный размер пенсионных пособий будет сокращаться, несмотря на их индексацию в размере фактической инфляции. Об этом заявил сегодня министр труда РФ Максим Топилин, выступая на съезде «Единой России», который открылся сегодня в Москве. Как отметил чиновник, эта проблема может быть разрешена в течение нескольких лет.

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии – все равно в перспективе трех лет они снижаются», – сказал Топилин, слова которого цитирует RNS. В пресс-службе Минтруда изданию пояснили, что негативный прогноз связан с отменой индексации пенсий работающим пенсионерам в 2016 году.

Топилин уточнил, что уменьшение реального размера пенсии ожидается на 0,5% три года подряд, согласно экономическому прогнозу.

«Там не очень большое падение, чуть-чуть на полпроцента, не будет догонять размер пенсии в среднем, несмотря на введение механизмов индексации по фактической инфляции, не будет за счёт того, что мы индексируем только неработающих, а работающих не индексируем. Соотношение приблизительно у нас 30 млн неработающих пенсионеров, и 10 млн работающих. 20% доля работающих – она даёт как раз недоползание по фактической инфляции. Реальная пенсия будет, может, где-то на полпроцента каждый год уменьшаться по прогнозу», – сказал Топилин.

По его словам, в перспективе эта проблема должна быть разрешена не в 2017 году, а в течение нескольких лет. «Это является проблемным вопросом с точки зрения доходов пенсионеров», – добавил министр, уточняет «Прайм».

Москва, Анастасия Смирнова

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