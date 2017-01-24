Опрос: вся Россия ждет повышения цен / Средний класс увяз в кризисе и не верит в его окончание

Публикации за 24.01.17

Абсолютное большинство – 90% – населения России ожидают повышения цен в ближайшем будущем. Почти треть – недовольна своим материальным положением. При этом более половины участников исследования ВШЭ не наращивают сбережения и не покупают без жизненной необходимости дорогостоящие товары, то есть, вероятнее всего, тратят подавляющую часть своего бюджета на текущие расходы.

Доля опрошенных, заявивших об ухудшении своего материального положения, в четвертом квартале прошлого года составила 39% (40% кварталом ранее), сообщает «Финанс». С 22% до 23% возросла доля тех, кто ждет дальнейшего падения доходов и снижения материального статуса. При этом половина респондентов считают, что по итогам года ситуация в экономике в целом ухудшилась, а дальнейшей деградации ждут 27% (29% – в третьем квартале).

В последнем квартале 2016 года индекс потребительской уверенности увеличился всего на 1 процентный пункт и составил минус 18% (после роста на 12 п.п. в середине года). Весь прирост показателя был обеспечен за счет улучшения экономических настроений молодежи и пенсионеров. В ключевой возрастной группе – от 30 до 49 лет – индекс настроений не изменился, оставшись на отметке минус 17%.

Как отмечают исследователи, отсутствие позитивных изменений в наиболее экономически, социально и электорально активной группе населения «вызывает некоторое беспокойство». «Именно эта возрастная категория в наибольшей степени относится к среднему классу, оказывает жизненную помощь, включая финансовые дотации, молодым и пожилым членам семьи и вносит наибольший вклад в развитие экономики страны», – говорится в исследовании.

По качеству потребительского климата Россия опустилась еще на 2 позиции среди стран Европы и заняла третье место с конца (хуже обстоят дела только в Греции и Болгарии).

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что люди живут «надеждами и иллюзиями»: «Полагают, что экономика выходит из кризиса, а вот они – нет». Вероятно, роль играет «позитивный информационный фон», который создают Росстат, Минфин и другие ведомства с помощью СМИ.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 24.01.17

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