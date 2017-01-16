Главный риск 2017 года: продолжение падения уровня жизни

Публикации за 16.01.17

Главным риском наступившего 2017 года читатели сайта РИА «Новый День» назвали продолжение падения уровня жизни. В ходе Интернет-голосования этот ответ стал самым популярным – так считают почти треть участников опроса (29,63%). Второй главной опасностью респонденты (17,81%) определили рост социальной напряженности, что вполне объяснимо на фоне роста цен в условиях кризиса и сворачивая социальных госпрограмм.

В числе других рисков, вызывающих наибольшее беспокойство, читатели «Нового Дня» назвали также угрозу терактов (11,17%) и разрастание сирийской войны (9,77%). В меньшей степени респонденты опасаются обострения отношений с Украиной (8,32%) и Западом (7,59%).

Вместе с тем незначительная часть участников опроса (6,94%) считают рисками углубление раскола в обществе, а также возможное очередное падение цен на нефть (5,24%), от которых зависит наполняемость российского бюджета и выполнение социальных программ.

От популярного в России нового президента США Дональда Трампа усиления санкций и других «сюрпризов» ждут лишь 1,88% респондентов, а 1,64% – считают, что рисков нет и всё будет хорошо.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.01.17

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