Главные риски для России в 2017 году. Прогноз политологов

Публикации за 29.12.16

Новый 2017 год несет для России множество рисков, которые могут существенно повлиять на ситуацию в стране. Чего ждать от внутренней и внешней политики, каковы перспективы в экономике и социальной сфере, и вообще к чему нужно быть готовыми – сказали ведущие российские политические эксперты в опросе РИА «Новый День».

Как считает президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», руководитель Комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко есть несколько внешних рисков, которые могут существенно повлиять на ситуацию в России в 2017 году.

«Первое – я не исключаю попыток спровоцировать обострение на Украине до момента ухода Барака Обамы с поста президента США. Могут быть какие-то провокации. Второе – риск терроризма сейчас становится все более и более острым. Третье – экономическая политика Трампа, которая может привести к значительному снижению цен на энергоносители», – отметил эксперт.

В числе внутренних рисков Минченко назвал экономические спад, конфликты внутри элиты и внутри путинского «Политбюро 2.0». По его оценке, в регионах возможны проблемы, связанные с нехваткой ресурсов и, соответственно, с обострением борьбы.

Член президиума Российской ассоциации политконсультантов, руководитель агентства «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов полагает, что первым и самым знаковым риском является возрождение левых идей в год 100-летия Октябрьской революции, возможно, в самой радикальной форме на фоне значительного падения уровня жизни.

«Люди могут терпеть год, два, а на третьем году… плюс пропаганда, связанная с годовщиной революции – это все может в значительной степени повлиять на расшатывание социально-политической системы», – прогнозирует эксперт.

По его мнению, на ситуацию внутри России может негативно повлиять разбалансировка мирового нефтяного рынка, что вызовет проблемы с бюджетом и, соответственно, выполнением социальных программ.

Кроме того, Максимов обратил внимание на проблему системного кризиса в местном самоуправлении, что связано с очередной муниципальной реформой и отдалением власти от населения. По его мнению, конфликты между ликвидируемыми главами муниципалитетов, депутатами муниципального уровня и региональными властями может сработать как детонатор политических рисков.

Оценивая потенциальные опасности для России извне, Максимов отметил, что в этой сфере главный вопрос только один: насколько избранный президент США будет последователен в реализации заявленных планов, в том числе по поиску союзника в лице России. «Если он (Трамп) останется последовательным, только давление на нас уменьшится. Но говорить о том, что сразу все будет хорошо, я бы не стал. Во всяком случае, если прекратится эскалация – это уже хорошо», – сказал политолог.

Что касается взаимоотношений с Украиной, то, как сказал Максимов, Киев останется инструментом внешнего давления на Россию, пока не будут построены альтернативные газопроводы в Европу.

Директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов считает, что для России сейчас основные риски заложены в экономике, поскольку во внутренней и внешней политике прослеживается положительная динамика. «Отношения с США будут перезагружаться – это определённо ясно и понятно», – прогнозирует он.

По мнению Фетисова, именно из экономических рисков могут возникнуть риски и социальные. «Сейчас возникает актуальная проблема по перераспределению доходов в регионах, что вызывает очень большое недовольство со стороны губернаторского корпуса. Очевидно, что финансовый блок правительства, как многие эксперты считают, не справляются со своими обязанностями, а ситуация только ухудшается», – сказал эксперт.

Фетисов обратил внимание, что на фоне экономических проблем могут обостриться и социальные. «Это в первую очередь возможный рост безработицы. Соответственно, возможны нарушения социальных норм, когда многие регионы сокращают расходы на «социалку», в частности, принимаются так называемые социальные кодексы», – отметил Фетисов и добавил, что негативные примеры уже есть. В частности, в Волгоградской области уже возникает протест из-за недовольства региональным социальным кодексом, который значительно ущемляет права социально-незащищенных категорий граждан.

Впрочем, как добавил эксперт, несмотря на тяжелую обстановку, правительство все же контролирует ситуацию в регионах и стремится к тому, чтобы роста социальной напряженности не происходило. По его оценке, кризисная ситуация может сгладиться за счет роста цен на нефть, и в этом отношении есть надежда, что внешние деньги помогут решить внутренние проблемы.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев прогнозирует, что 2017 год пройдет не хуже 2016-го. «Ничего страшного в 2017 году не произойдет, скорее всего, год будет лучше, чем 2016-й. Экономически у нас государство имеет все запасы прочности, чтобы не было никаких экономических и социальных катастроф», – подчеркнул эксперт.

«Понятно, что мы не застрахованы от летных и техногенных катастроф, возможно, будут теракты. Сейчас весь мир, мы видим, вся Европа содрогается от терактов», – добавил он.

Матвейчев прогнозирует, что новый президент США вряд ли будет в первый год своего правления портить отношения с Москвой. «Ему это не надо. Он как минимум год будет демонстрировать всяческое дружелюбие, а может не только демонстрировать, а реально что-то делать», – сказал он.

С другой стороны, по мнению эксперта, к действительно страшным последствиям может привести удачное покушение на президента РФ Владимира Путина. «Такие угрозы распространяются на все года. Это будет катастрофическое событие для страны», – заключил политолог.

Известный интеллектуал, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман считает, что прогнозировать развитие ситуации и риски для России довольно трудно, прежде всего потому, что во всём мире, а не только в Российской Федерации, серьёзно меняется обстановка. «В частности, ещё несколько месяцев назад почти никто не верил в победу Трампа на выборах президента Соединённых Государств Америки, а сейчас вряд ли можно угадать, удастся ли христианскому демократическому союзу, уже более десятилетия составляющему основу парламентской коалиции Германии, остаться частью правящего большинства после новых выборов», – отметил эксперт.

Между тем, как полагает Вассерман, «если ход событий сохранится в ныне предвидимых пределах, то главной угрозой развитию РФ останется экономический блок федерального правительства, а главной надеждой на лучшее будущее – замена всего аппарата этого блока от министров до последнего клерка, участвующего в сборе информации и/или подготовке решений».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин выделил две главные опасности для России. «Первая. Переоценка тех возможностей, которые открылись с приходом Трампа. Но очевидно, что Кремль не допустит этого, потому что многократно сам говорил об этом, а внешнюю политику определяет именно Кремль. Второе – разлад турбулентность в элитах на фоне грядущих президентских выборов в связи с наличием интересантов, которые бы хотели получить максимум «пряников» от участия в выборах главы государства», – отметил политолог.

По его мнению, судя по тем трендам, которые мы сейчас наблюдаем, будущий год будет немножко лучше, чем прошедший. «При цене на нефть, которую мы сейчас видим, вероятность дефицита бюджета практически снижается до нуля. Тем более пока есть деньги в Резервном фонде, они, конечно, должны были закончиться в 2017 году, но если, опять же, те тенденции, которые мы видим, сохранятся, они не закончатся. Таким образом, радикального ухудшения социального положения населения ждать не приходится. Соответствующим образом не приходится ждать и социальных волнений», – считает Данилин.

Политолог Михаил Захаров отметил, что экономические риски для России существенно снизились в 2016 году. «Стало поспокойнее. Судя по всему, российская экономика и мировая в штопор не уйдут, хотя год назад казалось совсем по-другому», – сказал он.

В то же время он обратил внимание, что внутриэлитная борьба может обостриться, как это традиционно происходит во время каждой избирательной кампании, что является большим испытанием для политической системы. «В этот момент происходят всяческого рода неприятности», – констатировал эксперт.

Что касается рисков социальных, то, как считает Захаров, они остаются все теми же. «У нас очень сильно упал уровень жизни населения. Риск социальной напряженности сохраняется уже два года. Мы все чувствуем, как выросли цены на продукты и как мы все не стали зарабатывать больше», – подчеркнул он.

Захаров полагает, что одним из внешних рисков остается обострение международной обстановки, вплоть до ядерной войны. «Россия настолько напрягла США, что единственным возможным ухудшением отношений может быть ядерная война. Я не считаю, что кто-то на это пойдет. Владимир Владимирович (Путин) нам говорил, что на это может пойти только безумец. Но единственное ухудшение может быть таким… На часах судного дня перевели время с без 5 минут до без 3 минут 12, а без 1 минуты 12… ядерный хлопок», – сказал Захаров.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в числе главных внешних рисков назвал политику Дональда Трампа, Китай, Европейский союз, а также события в Ливии, Сирии и Ираке.

Говоря о внутриполитических рисках политолог, прежде всего, обратил внимание на опасность экономических сложностей и девальвации рубля. «Нестабильный социальный статус. Вполне вероятно, что правительство не сможет гарантировать выполнение социальных обязательств, что, безусловно, будет риском и фактором нестабильности», – отметил Мухин, однако при этом добавил, что после обострения террористических угроз россияне, по мнению иностранных наблюдателей, ведут себя иррационально – начинают больше поддерживать власть.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что основные риски останутся те же самые, что и в этом году, но уровень их опасности снизится.

«С уходом администрации Барака Обамы возникает определенная надежда, что рисков, связанных с политикой давления и попыткой изолировать Россию по ряду вопросов на международной арене, не будет», – отметил эксперт.

По его словам, есть также шанс, что в 2017 году мир придет не только в Сирию, но и на весь Ближний Восток. «Те усилия, которые Россия в этом году предпринимала, в том числе и на внешней арене, как и во внутренней политике, дадут позитивные результаты в следующем году», – полагает Мартынов.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что одной из проблем в 2017 году останется обеспечение безопасности в связи с сохраняющимся риском вовлечения в сирийский конфликт. «Здесь возможны самые разные сюрпризы, против нас действуют региональные игроки», – обратил внимание эксперт.

По его оценке, хотя угрозы диверсионно-террористического характера спецслужбы парируют достаточно эффективно, но остается риск распространения соответствующих настроений и контингента, прежде всего, иммигрантов из республик Центральной Азии, которые становятся средой для вербовки. «Эта угроза скорее нарастает, чем снижается», – констатировал Ремизов.

Эксперт полагает, что риском для России остается ситуация в экономике. «Мы оказались в ловушке длительной стагнации, из которой наше правительство и финансовый власти явно нас выводить не собираются», – подчеркнул он и обратил внимание, что в этой связи в социальном плане наблюдается формирование «гетто застойной бедности».

«Вот уже больше двух лет у нас снижается реальный уровень доходов населения, разрастается зона бедности. Бедность начинает приобретать застойный характер – наследоваться в поколениях и фиксироваться как социальный статус для детей и внуков. Это длинный тренд к наращиванию отсталости. Я не думаю, что в 2017-ом году что-то изменится», – отметил Ремизов.

По его мнению, в общественно-политическом плане можно говорить о рисках, связанных со 100-летием Октябрьской революции. «Я имею в виду не революционные риски как таковые, а риски актуализации таких сюжетов и конфликтов. Условные «белые» и «красные» в последнее время испытывают друг по отношению к другу настоящую ожесточенность. Эта ожесточенность, безусловно, передает невротический фон в нашу культурную и общественно-политическую жизнь», – констатировал эксперт.

По его словам, основные ожидания 2017 года связаны с формированием повестки 2018 года в рамках подготовки к президентским выборам. «Наверное, здесь пока существует много самых разных возможностей с точки зрения выбора именно повестки, основных акцентов этой кампании. Не решена и основная интрига, участвует ли президент Путин в этих выборах, но с высокой вероятностью это ожидается. Здесь нельзя сказать, что актуализированы какие-то опасения, скорее просто существует некая неопределенность», – сказал Ремизов.

Оценивая перспективы во внешней политике, эксперт отметил, что ситуация складывается для России достаточно благоприятно – открывается окно возможностей для диалога с США и Францией после президентских выборов в этих странах. «Можно говорить о том, что риском является наша неспособность использовать это окно возможностей», – считает Ремизов.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что главный риск состоит в том, что нормализация ситуации останется благим пожеланием, а юродствующий патриотизм и настоящая агрессия останутся трендами.

«Есть проблемы, связанные с тем, что повестка развития, о которой заговорили в конце года, пока больше похожа на благие пожелания, чем на реальную программу развития. Проблема в том, что нынешняя стагнация в экономике может не закончиться и в следующем году. Реальных драйверов роста не просматривается. Совершенно очевидно, что наши власти пока выбирают путь инерционный, кто-то может сказать эволюционный, но в данном случае, эволюция и инерция почти синонимы», – подчеркнул политолог.

По его оценке, есть серьезная проблема, связанная с тем, что к каким-либо реальным переменам, не косметическим, а системным, направленным на оживление экономики, власти могут оказаться не готовы.

В то же время, как считает Калачев, ожидания, связанные с Трампом и улучшением отношений США и России могут оказаться слишком завышенными. «Не факт, что то потепление в отношениях между Россией и США, на которое все рассчитывают, после прихода Дональда Трампа в Белый Дом состоится», – отметил эксперт.

По его словам, во внутренней политике главная проблема связана с предстоящими выборами президента России, будет ли эта кампания инерционной или инновационной. «Следующий год фактически дает старт выборам. Будет ли нам предложен «новый» Владимир Путин, условно говоря, с новой повесткой, или нам предложат проголосовать за «старого» и за «инновационное развитие» из серии: дайте нам 20 лет спокойной жизни без потрясений и вы не узнаете Россию? Выборы могут стать тем, что объединяют нацию, как и тем, что нацию разъединяет. Снять страхи сегодняшнего дня можно только предложением образа будущего. Вопрос только в том, какой образ будущего нам предложат, и предложат ли вообще», – констатировал Калачев.

Между тем, как отметил политолог, «если не произойдет нормализация моральной атмосферы в стране, это может обернуться и глубоким общественным неврозом».

«Один из рисков – это то, что образ врага и террористическая угроза могут не только сохраниться в нашей общественно жизни, но даже увеличить свою роль. Наш президент накануне 100-летия Октябрьской революции говорит о том, что мы должны усвоить главный урок истории – мы должны быть единым народом. Но с другой стороны факторов разъединяющих меньше не становится. Главный риск – сохранение раскола нашего общества, не способность и не желание большинства слышать и понимать аргументы меньшинства, и желание меньшинства, со своей стороны «окуклиться», – обратил внимание Калачев.

«Я очень надеюсь, что следующий год в какой-то степени будет годом нормализации, а не продолжением этого раскола на прогрессистов и охранителей, на мракобесов и сторонников прогресса», – заключил эксперт.

Политолог Глеб Кузнецов акцентировал внимание в первую очередь на экономических рисках, которые ожидают Россию в 2017 году. «Проблемы, связанные с экономическим развитием, то есть низкие цены на энергоносители, высокая зарегулированность экономики, отсутствие желания что-то делать, кроме как ждать повышения этих цен», – констатировал он.

Во внешней политике, как отметил эксперт, риском является продолжение сирийской войны и увеличение ее жертв, что может привести к тому, что эта война превратится в крайне непопулярную.

Внутри России опасностью является продолжение социальной стагнации в регионах. «Думаю, что прелесть в том, что у нас действительно достигнута полная стабильность и ничего нового не происходит», – сказал эксперт.

Однако самый большой риск в том, что «мы окончательно перестанем жить собственной жизнью». «Будем сидеть перед телевизором и потреблять новости о выборах в Германии, в Европе, о том, что Трамп сделал или не сделал. Забудем есть, пить, и умрем от голода и жажды», – подчеркнул Кузнецов.

Редакция РИА «Новый День» предлагает читателям ответить на вопрос: Какой главный риск для России в 2017 году?

Варианты ответов:

Усиление санкций – «cюрпризы» от Дональда Трампа

Разрастание сирийской войны

Угроза терактов

Обострение отношений с Украиной

Обострение отношений с Западом

Очередное снижение цен на нефть

Продолжение падения уровня жизни

Рост социальной напряженности

Углубление раскола в обществе

Рисков нет – всё будет хорошо

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Москва, Мария Вяткина

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