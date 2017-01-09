Трамп предложит Москве «большую дружбу» против Китая, а Кадырову – возглавить Мекку и Медину / Новый президент США будет играть роль «добряка», – прогнозируют эксперты

Публикации за 09.01.17

Перспективы взаимоотношений России и США после избрания в Штатах на пост президента Дональда Трампа не внушают больших надежд: хуже вражды с англосаксом может быть только дружба с ним. По оценке экспертов, опрошенных корреспондентом РИА «Новый День», Трамп наверняка будет играть роль «добряка», но общую стратегию Вашингтона на доминирование в мире он наверняка не изменит.

Известный российский политтехнолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев:

Дональд Трамп – человек больших проектов. Я думаю, он настроен занимать президентское кресло восемь лет, а значит – мир в ближайшее десятилетие ждет большое переформатирование. Для России эти изменения, скорее всего, будут позитивными.

Краткосрочная цель Трампа на ближайший год – закрепиться, показать, что он победил не случайно. Сейчас его рейтинг – 40-50%, он планирует нарастить его до 60-80%. Достичь этого можно как внутриполитической борьбой, так и внешнеполитическими инициативами. В первом случае, например, Трамп разоблачит американскую элиту, раскрыв постановочную историю с «башнями-близнецами» и докажет попустительство спецслужб, выявит нецелевое расходование средств и коррупцию. Америка ужаснется сама себе, а новый президент получит очки как правдорубец.

Первое и самое очевидное во внешней политике – Трамп не может в ближайший год рассориться с Россией. Он обещал на выборах «перезагрузку». Поэтому, даже если он внезапно «разочаруется в Путине», какое-то время, примерно год, он будет демонстрировать попытки и усилия наладить отношения с Москвой. Еще один очевидный факт – мы, скорее всего, сойдемся по вопросу борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Далее могут быть варианты. Не самый лучший для России – если США предложат нам очень уж стратегическое партнерство, например, дружбу исключительно с Америкой. Как говорится, хуже вражды с англосаксом может быть только дружба с ним. Например, Генри Киссинджер может предложить нам дружить против Китая, как когда-то США предложили Китаю дружить против СССР. В этом смысле будет политика открытых дверей и режим наибольшего благоприятствования, будут предложены огромные американские инвестиции в нашу экономику – но это, кстати, не значит, что они случатся.

Еще один вариант большого проекта – переформатирование всего Ближнего Востока, буквально «новый крестовый поход». Разобраться в ситуации не только в Сирии, но и в Саудовской Аравии, например, сбросить саудитов, сделать Мекку и Медину экстерриториальным государствами, возглавляемыми всеми мусульманами под началом, естественно, Рамзана Кадырова. Будут звучать заявления о полном уничтожении терроризма, хотя, если вдуматься, крестовые походы создавали благодатную почву для рождения в головах террористических процессов. Опасаюсь, что ввязавшись в подобный проект, можно из него и не выбраться. Иными словами, Владимир Путин и Россия должны быть осторожны с предложениями больших проектов.

Депутат Государственной Думы, председатель центрального штаба Национально-освободительного движения (НОД) Евгений Фёдоров:

Барак Обама неслучайно в одном из своих последних выступлений вспомнил, что Россия – ядерная держава. Он высказал мнение всего колонизаторского мира: воевать открыто с Россией не стоит, сирийские события это доказали. Россия остаётся военной сверхдержавой с ядерным оружием. Однако война не единственный метод достижения желаемого, и история появления и победы Дональда Трампа – это история о переоценке колониальным миром дальнейшей тактики. Но не стратегии!

Будет ли перезагрузка и дружба? Нет. Как не существует в природе дружбы между хищником и жертвой, так не существует дружбы и в межгосударственной конкуренции. Случаются лишь временные перемирия, но остаётся постоянный интерес. Постоянный интерес держав, построенных по колониальному принципу, – эксплуатировать страны третьего мира, развивающиеся (читай – недоразвитые) государства. После событий 1991 года Россия впервые за всю тысячелетнюю историю попала в эту категорию. Обратите внимание, подобный сленг («развивающиеся рынки», например) используют даже высокие должностные лица внутри России.

Понимая эту логику, вновь обратимся к расстановке сил на мировой арене. Господствовавшая последние годы тактика США как мирового жандарма вызвала неприятие; страны начали мобилизовываться, объединяться. Именно поэтому Трамп раскритиковал правительство США за непрофессиональную работу. Если раньше посла Америки боялись, то через какое-то время стали сопровождать пикетами, а под конец поднимать на смех. Представители пятой колонны брали деньги и разворовывали их.

Трамп будет решать вопросы как бизнесмен – печатать деньги и покупать процессы в России через наших олигархов. Будет изображать дружбу с руководством России и бизнесом. Полностью от тактики давления Трамп не откажется, но будет играть в «доброго президента» и мешающее ему «злое» окружение.

В отличие от предыдущего периода, России не будут наносить тысячу тычков, но постараются нанести один неожиданный и смертельный удар. Трамп постарается обмануть в последний момент: откроет объятья и в нужный момент ударит в спину. Такова тактика акулы бизнеса – такова новая тактика взаимодействия США с Россией.

Сопредседатель «Изборского клуба» Новороссии, профессор ДонНУ, член донецкого отделения «Зиновьевского клуба», член-корреспондент Крымской академии наук доктор философских наук Дмитрий Муза:

Концовка второго президентского срока Б.Х. Обамы ознаменовалась рядом беспрецедентных акций, так или иначе ущемляющих Российскую Федерацию. Это новый виток (пакет) санкций, наложенных на Россию за мнимые «кибератаки», изменившие ход избирательной кампании в США, высылка дипмиссии РФ, санкции против российских спортсменов, раскручивающийся маховик информационной войны. С вступлением в полномочия 45-го президента – Д. Трампа ситуация и в мировых делах, и в российско-американских отношениях существенно не изменятся. И дело не в начатом торге (курируется «серым кардиналом» американской дипломатии Г. Киссинджером) о судьбе государств постсоветского пространства – Грузии, Украины, Молдовы в обмен на сотрудничество на Большом Ближнем Востоке. Плюс предложение виртуальной дружбы США с Россией против Китая. Или, скажем, возможного изменения качества взаимодействий по отдельным направлениям, к примеру, борьбой с ДАИШ (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) или решения «проблемы Арктики» (по которой у США и России диаметрально противоположные позиции).

Скорее нужно учитывать, что такие системообразующие вещи, как военный бюджет США 2017 года ($613 мрлд), концепция Национальной безопасности, Национальная военная стратегия и т.д. не могут быть скорректированы в одночасье. Более того, декларации о намерениях Д. Трампа очень противоречивы и требуют согласования как друг с другом, так и с институтами американской властно-финансовой пирамиды. Для последней бизнес-интересы – ключевой фактор доминирования.

Едва ли эта парадигма будет изменена. Так что образ «черного лебедя» механически не приложим к новоизбранному президенту и его новациям. И более того, мировая политика сегодня – сверхэнтропийный процесс, поскольку ни глобальные институты, ни «структурное насилие», ни усилия групп акторов (коалиции), ни международное право и мораль не снижают перегрузок системы. Разве что в отдельных регионах, на уровне региональных блоков (ШОС, проект «Нового шелкового пути»). Негэнтропийных усилий БРИКС пока тут явно недостаточно. Да и США с новым президентом с большим подозрением относятся к этому альтернативному проекту.

Москва, Кристина Славинская

Москва. Другие новости 09.01.17

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