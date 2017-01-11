Тихоокеанский гамбит. США переключаются с России на Китай, Япония забудет про Курилы

Публикации за 11.01.17

В 2017 году Россия рискует получить геополитические проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за политики нового президента США Дональда Трампа, который наверняка попытается поссорить Москву и Пекин. В то же время не исключено, что Токио повернется лицом к России и забудет о своих притязаниях на Курильские острова. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные корреспондентом РИА «Новый День».

Известный политтехнолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев:

США смещают центр тяжести на Тихоокеанский регион, так как Дональд Трамп настроен, по меньшей мере, на конкуренцию с Китаем. Первое, что сделает здесь новый президент США, – это запустит протекционистскую политику в отношении китайских товаров. Как следствие в КНР начнется серьезная стагнация, отток инвестиций. Это приведет к социально-политическим последствиям внутри Поднебесной. Ситуация потребует от Пекина более экспансионистской политики, где-то даже агрессивной в использовании имеющихся скрытых резервов.

Как будет действовать Россия во время удара США по Китаю? Останется ли нейтральной или поддержит? Возможно, Америка предложит России тесную дружбу – политику открытых дверей и обещание больших инвестиций в экономику. Но это будет предложение дружбы против Китая. Это экзистенциальный выбор для нашей страны, ведь в свое время в трудный период Пекин подставил нам плечо. Так или иначе, в Тихоокеанском регионе без участия России ничего не произойдет.

Интересная и запутанная ситуация сегодня в Японии. Уже 20 лет она находится в экономической стагнации. В свое время Японии выпал уникальный шанс тесно задружиться с Россией. У нее были деньги и технологии, у нас – природные ресурсы и человеческий капитал. Инь и Янь могли дать большой взаимовыгодный результат. Однако десятилетия США навязывали Японии повестку Курильских островов, связав их по рукам и ногам. В это время Россия развернула широкое сотрудничество с Китаем.

Сегодня Япония осознала, что «профукала» свои возможности и пытается впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Получится или нет, покажет время.

Для России же это благоприятная ситуация, так как дает нам поле новых возможностей. Китайцы – прагматичные люди, увидев усилия японцев, они могут предложить нам более выгодные условия. Поэтому я вижу, что в Тихоокеанском регионе Россия будет действовать многовекторно – стараться дружить и с Китаем, и с Японией, и с Индией, и с США.

Депутат Государственной Думы, председатель центрального штаба Национально-освободительного движения (НОД) Евгений Фёдоров:

Для Барака Обамы Россия была врагом №1, второе место отводилось Китаю. Дональд Трамп поменял местами: Китай – враг №1, Россия – враг №2. Почему? Мировое противостояние уперлось в военную компоненту, и стал очевидным военный потенциал России. Мы обладаем тотальным ядерным щитом, Китай – нет. Поэтому Трамп планирует бить в более слабого в военном отношении противника.

Главная задача США в Тихоокеанском регионе – рассорить Россию и Китай, чтобы ударить по Пекину. Связка: Россия – ядерный щит, Китай – экономика – сильна. Сближение наших стран было во многом вызвано отстранением Японии от взаимодействия с Россией. США провели консолидацию сил, и мы наблюдали активизацию Японии.

Япония отложила вопрос Курильских островов. Все пропагандистские лозунги, что «Путин сдал Курилы» – это попытка раскачать патриотическую общественность. На самом деле Токио не удалось ничего добиться, именно поэтому японская общественная была так разочарована итогами переговоров. В 2017 году Япония попробует выстраивать отношения с Россией в японских интересах на Дальнем Востоке, забыв о притязаниях на Курилы. Владимир Путин на эту политику уже ответил: он готов взаимодействовать со всеми.

Сопредседатель «Изборского клуба» Новороссии, профессор ДонНУ, член донецкого отделения «Зиновьевского клуба», член-корреспондент Крымской академии наук доктор философских наук Дмитрий Муза:

Опасения, что будут созданы условия для размежевания и взаимного отчуждения России и Китая, вполне реальны. Так, вспомним недавний звонок Д. Трампа в Тайвань, который вызвал быструю ответную реакцию Пекина и недовольство Госдепа. Но если присмотреться к концепции Р. Каплана, то вполне очевидно, что США, опираясь на новую военно-морскую стратегию, готовы активно присутствовать в Индийском и сопредельном Тихом океанах. Последнее означает противодействие китайской доктрине «нити жемчуга», на которую «нанизаны» «Малаккская дилемма», Бирма, Читтагонг, Гватар и многое другое.

То же можно сказать о новой стратегической инициативе Китая – организации «Экономического пояса шелкового пути» (ЭПШП), куда могут быть интегрированы многие страны Евразии, включая Россию. Здесь масса интегральных приоритетов, которые не могут нравиться американцам – как им не нравится интеграционная площадка ШОС, которой в этом году исполнилось 15 лет.

Но самое важное, США никак не могут простить Китаю его роль главного кредитора (скупка казначейских ценных бумаг), что является главным рычагом беспрецедентного давления на них за всю историю. Отсюда попытки договориться, которые не увенчались успехом.

В свою очередь России США не могут простить возврат к былым имперским амбициям (запрет от Бжезинского), плюс резкое и неожиданное военно-стратегическое присутствие в мире, которое по многим параметрам превосходит американские и натовские сюжеты.

И если учесть, что спрогнозировал в свое время А.С. Панарин, а именно, США будут рассекать Континент по линии: Украина – Грузия – Азербайджан – республики средней Азии – Китай (кн. «Глобальное политическое прогнозирование»), то нас по-прежнему могут ожидать потрясения. К тому же, не только на самом Континенте, но на его подступах – в береговой зоне или Rimlande, например, стоит ожидать попыток не допустить интеграции России и Китая в деле освоения Арктики.

Москва, Кристина Славинская

Москва. Другие новости 11.01.17

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