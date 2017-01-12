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Публикации за 12.01.17

Главное наследие 2016 года, которое повлияет на Россию. Мнение экспертов

Главное наследие 2016 года, которое повлияет на Россию. Мнение экспертов

Главными событиями 2016 года, которые повлияют на внутреннюю и внешнюю политику России в 2017 году, эксперты считают избрание президентом США Дональда Трампа, сирийскую кампанию, выборы в Госдуму, а также жаркую дискуссию вокруг «Ельцин-центра», которая может стать началом для переосмысления роли первого президента РФ в истории страны.

Подробности в экспертном опросе РИА «Новый День».

Известный российский политтехнолог, политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев:

Для всего мира главным событием стало избрание Дональда Трампа. Как ни крути, а результаты выборов первого лица в главной стране мира скажутся на всех. Ну а внутри России в 2016 году я бы отметил выборы в Государственную Думу, они тоже проходят не каждый год. И хорошо, что никакими происшествиями эти выборы не сопровождались.

Депутат Государственной Думы председатель центрального штаба Национально-освободительного движения (НОД) Евгений Фёдоров:

С точки зрения государственного строительства главным в ушедшем 2016 году была история с бурной дискуссией вокруг «Ельцин-центра». Фундамент российского государства, вся его идеологема и архитектура, построена на предательстве 1991 года. Описание этого предательства и символ – экспозиция «Ельцин-центра». Впервые мы тронули главную крепость врага. Впервые на высшем уровне выступление Никиты Михалкова поставило под сомнение героизм ликвидатора Советского Союза, героизм совершившего госпереворот предателя и убийцы (вы ведь понимаете, что расстрел парламента – это очевидное нарушение конституционных норм). И если внутри России такого человека перестают восхвалять, это огромное движение с точки зрения морали.

Можно было заметить, что 90% элиты были против позиции Никиты Сергеевича. И не случайно Владимир Путин не вмешался в дискуссию. Это внутреннее осознание народа: не пересмотрев итоги 1990-х, мы не сможет выжить.

Сопредседатель «Изборского клуба» Новороссии, профессор ДонНУ, член донецкого отделения «Зиновьевского клуба», член-корреспондент Крымской академии наук доктор философских наук Дмитрий Муза:

Как это часто бывало в русской и советской истории, наиболее трагические события служили катализатором новых процессов – возрождения, реинтеграции, мобилизации, суверенизации и т.д. В том числе, за счет инверсии к базисным принципам нашего бытия, служения, ратного дела, творчества. Сегодня таким событием можно считать гибель борта Ту-154 министерства обороны РФ над Черным Морем, произошедшую 25 декабря 2016 года. Помимо переживания нами всеми и внешним миром этой трагедии, сам её характер генерирует в нашем сознании аксиологически-выверенный вектор. Естественно он направлен в сторону Сирии – как протоцивилизации (для иранской, арабской, еврейской – А.Дж. Тойнби), Сирии – как стратегического партнера России на Ближнем Востоке, как святыне православия (вспомним деятельность Русской духовной миссии, Русского общества пароходства и торговли, Палестинского комитета и Императорского православного Палестинского общества), образующей сегодня страну-образец для приложения политического и морального авторитета России, которым уже считаются многие, включая Иран, Турцию и Китай. По сути дела это стратегическое направление подкрепляется духовной мобилизацией всего российского социума, ведь Сирия после Крыма может стать новой точкой роста имперского присутствия России в мире. Присутствия с особой миссией, связанной с опекой «униженных и оскорбленных».

Москва, Кристина Славинская

Москва. Другие новости 12.01.17

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