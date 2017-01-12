Главное наследие 2016 года, которое повлияет на Россию. Мнение экспертов

Публикации за 12.01.17

Главными событиями 2016 года, которые повлияют на внутреннюю и внешнюю политику России в 2017 году, эксперты считают избрание президентом США Дональда Трампа, сирийскую кампанию, выборы в Госдуму, а также жаркую дискуссию вокруг «Ельцин-центра», которая может стать началом для переосмысления роли первого президента РФ в истории страны.

Подробности в экспертном опросе РИА «Новый День».

Известный российский политтехнолог, политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев:

Для всего мира главным событием стало избрание Дональда Трампа. Как ни крути, а результаты выборов первого лица в главной стране мира скажутся на всех. Ну а внутри России в 2016 году я бы отметил выборы в Государственную Думу, они тоже проходят не каждый год. И хорошо, что никакими происшествиями эти выборы не сопровождались.

Депутат Государственной Думы председатель центрального штаба Национально-освободительного движения (НОД) Евгений Фёдоров:

С точки зрения государственного строительства главным в ушедшем 2016 году была история с бурной дискуссией вокруг «Ельцин-центра». Фундамент российского государства, вся его идеологема и архитектура, построена на предательстве 1991 года. Описание этого предательства и символ – экспозиция «Ельцин-центра». Впервые мы тронули главную крепость врага. Впервые на высшем уровне выступление Никиты Михалкова поставило под сомнение героизм ликвидатора Советского Союза, героизм совершившего госпереворот предателя и убийцы (вы ведь понимаете, что расстрел парламента – это очевидное нарушение конституционных норм). И если внутри России такого человека перестают восхвалять, это огромное движение с точки зрения морали.

Можно было заметить, что 90% элиты были против позиции Никиты Сергеевича. И не случайно Владимир Путин не вмешался в дискуссию. Это внутреннее осознание народа: не пересмотрев итоги 1990-х, мы не сможет выжить.

Сопредседатель «Изборского клуба» Новороссии, профессор ДонНУ, член донецкого отделения «Зиновьевского клуба», член-корреспондент Крымской академии наук доктор философских наук Дмитрий Муза:

Как это часто бывало в русской и советской истории, наиболее трагические события служили катализатором новых процессов – возрождения, реинтеграции, мобилизации, суверенизации и т.д. В том числе, за счет инверсии к базисным принципам нашего бытия, служения, ратного дела, творчества. Сегодня таким событием можно считать гибель борта Ту-154 министерства обороны РФ над Черным Морем, произошедшую 25 декабря 2016 года. Помимо переживания нами всеми и внешним миром этой трагедии, сам её характер генерирует в нашем сознании аксиологически-выверенный вектор. Естественно он направлен в сторону Сирии – как протоцивилизации (для иранской, арабской, еврейской – А.Дж. Тойнби), Сирии – как стратегического партнера России на Ближнем Востоке, как святыне православия (вспомним деятельность Русской духовной миссии, Русского общества пароходства и торговли, Палестинского комитета и Императорского православного Палестинского общества), образующей сегодня страну-образец для приложения политического и морального авторитета России, которым уже считаются многие, включая Иран, Турцию и Китай. По сути дела это стратегическое направление подкрепляется духовной мобилизацией всего российского социума, ведь Сирия после Крыма может стать новой точкой роста имперского присутствия России в мире. Присутствия с особой миссией, связанной с опекой «униженных и оскорбленных».

Москва, Кристина Славинская

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