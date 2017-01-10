Станет ли Киев столицей Западного федерального округа России? Прогноз экспертов

Публикации за 10.01.17

Украинский кризис продолжает оказывать влияние на Россию: пока Киев остается инструментом внешнего давления на Москву со стороны Европейского Союза и США. Как изменится ситуация в 2017 году? Станет ли Киев столицей Западного федерального округа РФ?

Подробности в прогнозе экспертов, к которым обратился за комментариями корреспондент РИА «Новый День».

Известный российский политтехнолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев:

Украина в нынешнем виде России не нужна. Мы можем принять ее только при условии строжайшей и абсолютно денацификации, подобной в Германии после победы 1945 года. Все люди, которые отметились в скачках с кастрюлями на головах, я уж не говорю об участии в военных преступлениях, одесских событиях, – все эти люди должны быть загнаны в андеграунд украинского общества, преступники – посажены в тюрьмы. Естественно, ряд деятелей покинет страну. Но это единственный шанс вернуть ситуацию в условный постсоветский период, когда мы начинаем дружить, как, грубо говоря, с Белоруссией.

Пока этого варианта я не вижу. Ведь чем украинцы, прежде всего, отличались? Вечно они по очереди осуществляли самые дурные сценарии. Поэтому сейчас они, скорее всего, доведут страну до децентрализации, гражданская война охватит всю территорию.

Что касается Донбасса, то в ближайшие годы он останется в том же статусе, что и сейчас. Если возобновится процесс создания Новороссии, тогда Донбасс может стать центром этого движения.

Тем не менее, важно понимать общую тенденцию. Восточная Европа, да и вся Европа в целом новому президенту США Дональду Трампу неинтересна. Он предлагает ей выживать самостоятельно, поэтому страны старого света ждут трудные времена. Все «не братья» быстро вспомнят, что они на самом деле «братья-славяне» и что нужно обязательно держаться России. Сносили памятники? Ой, ну что вы, есть же тысячелетняя история, голос крови... К власти придут новые элиты, а нацисты, хоть и останутся, будут низведены до уровня местных маргиналов.

Депутат Государственной Думы, председатель центрального штаба Национально-освободительного движения (НОД) Евгений Фёдоров:

В цирке во время тренировок дрессировщик хлещет лошадь по бокам хлыстом до тех пор, пока животное в попытке закрыться инстинктивно не начинает высоко поднимать ногу. Как только это произошло, дрессировщик прекращает удары. Сегодня на Украине идёт процесс «обучения лошади», включение инстинктов самосохранения.

Ведь проблемы Украины в принципе нет, есть проблема Советского Союза. Украина – заложница холодной войны. России пытаются навязать итоги холодной войны как итоги третьей мировой войны, которой холодная по факту не являлась. Россия – ни Путин, ни широкие массы населения – их не признают, так как это автоматически означает ликвидацию России как государства. На Украине эти итоги также не приживаются. Никакие минские соглашения результата не дают.

В этой решении этой проблемы нет иного выхода, как восстановление единой государственности России и Украины по итогам Второй Мировой войны. Конечно, нужно понимать, что судьба Украины определяется исключительно из России. Олигархи внутри России на данном этапе сопротивляются присоединению Украины. Для изменения этой внутренней ситуации необходимо, чтобы президент Владимир Путин смог провести процесс деофшоризации, и олигархи стали национальными предпринимателями с национальными интересами. Оговорюсь, что история знает и другие технологии – вспомните 1937 год.

Когда условия сложатся, воссоединение произойдет на принципах равенства. На мой взгляд, оно будет в стиле присоединения Крыма во времена Екатерины Великой – будет издан соответствующий указ, и Киев проинформируют, что он теперь единое государственное пространство с Россией. Это может случиться как в 2017 году, так и в 2027, так и в 2117. Чем позже, тем дольше, увы, будет мучиться Донбасс и Украина в целом.

Сопредседатель «Изборского клуба» Новороссии, профессор ДонНУ, член донецкого отделения «Зиновьевского клуба», член-корреспондент Крымской академии наук доктор философских наук Дмитрий Муза:

При прочих равных условиях Киев в ближайший год не станет столицей Западного Федерального округа РФ. Это скорее, отложенный сценарий. Он связан как с изменениями общемировой ситуации, так и обрушением нелегитимного режима на Украине.

В реальности здесь имеет место куда более сложная проблема – переформатирование сознания граждан Украины (а не территории, где есть «безмолствующее большинство»). А значит – включение этого сверх-проблемного общества в состав России как полноценного субъекта пока просто невозможно. Во-первых, из-за тоталитарного олигархически-бандеровского контроля над социальными процессами; во-вторых, международного признания легальности действующего киевского режима (прежде всего со стороны США и ЕС), несмотря на состоявшуюся недавно правовую фиксацию госпереворота в феврале 2014 года; в-третьих, неэквивалентности сил Донецкой и Луганской народных республик и военной и информационной машины Украины, действие которой направленно и против России; присутствие в сознании части граждан Украины образа России как врага, перманентного исторически и актуально; в-четвертых, из-за тяжелейшей гибридной войны, навязанной России «Стратегическим противником» и предстающей в виде целого ряда Flash point на «евразийской шахматной доске».

Говоря об отложенном сценарии, нужно обратить внимание на то, что перед Россией стоит многоуровневая задача: а) деструкции отрицательного образа России и стран СНГ; б) создания позитивного образа общей цивилизационной субъектности – «симфонической личности», его хозяйственных и экономических преимуществ, полифонии и диалогизма культур, а также общих хронополитических перспектив. И кроме того, этот сценарий актуализируется в случае появления реального эмерджента.

Москва, Кристина Славинская

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