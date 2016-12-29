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Публикации за 29.12.16

Евгений Минченко: США ещё могут «насолить» России / Возможна новая эскалация конфликта на Украине

Евгений Минченко: США ещё могут «насолить» России Возможна новая эскалация конфликта на Украине

Известный политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что в 2017 году России нужно быть готовой к возможным экономическим и политическим потрясениям, которые могут быть вызваны как внешними, так внутренними факторами. По его оценке, неприятностей можно ожидать, в том числе, из-за океана.

«Я не исключаю попыток спровоцировать обострение на Украине до момента ухода Барака Обамы с поста президента США. Могут быть и еще какие-то провокации», – сказал политолог в интервью РИА «Новый День».

Однако облегченно вздохнуть после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, как считает Минченко, вряд ли придется.

«Экономическая политика Трампа может привести к значительному снижению цен на энергоносители», – предположил политолог и отметил, что при этом возможен экономический спад в самой России.

Вместе с тем Минченко также обратил внимание и на сложную внутриполитическую ситуацию: в российская элита в 2017 году может разделиться.

«Возможны конфликты внутри элиты и внутри путинского «Политбюро 2.0». В регионах проблемы, связанные с нехваткой ресурсов, соответственно, с обострением борьбы», – пояснил эксперт.

Еще одним серьезным риском эксперт назвал разрастающуюся угрозу терроризма.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.12.16

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