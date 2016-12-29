Михаил Захаров: На часах судного дня перевели стрелки на без 3 минут 12 / … дальше – только ядерная война

Публикации за 29.12.16

При дальнейшей эскалации конфликта России и Запада и, в частности с США, единственное возможное ухудшение отношений – ядерная война, считает политолог Михаил Захаров. В интервью РИА «Новый День» он также отметил, что во внутренней повестке уже два года сохраняется проблема социальной напряженности.

«Единственное ухудшение в 2017 году может быть таким: на часах судного дня перевели время с без 5 минут до без 3 минут двенадцать. Дальше должно быть без 1 минуты двенадцать и ядерный хлопок», – считает Захаров.

«Россия настолько напрягла Соединённые штаты Америки, что единственным возможным ухудшением отношений может быть ядерная война. Я не считаю, что кто-то на это пойдет. Владимир Владимирович нам говорил, что на это может пойти только безумец», – пояснил эксперт.

Говоря о внешнеполитических рисках, Захаров также упомянул недавнюю встречу президента РФ Владимира Путина с японским премьером. «Это действительно интересный визит, но судя по тем заявлениям и по тому, как на это отреагировали японские медиа, встреча была не слишком удачной. В том смысле, что они это восприняли, так: Курилы не отдадут и поэтому все плохо», – обратил внимание политолог.

Во внутренней политике, по мнению Захарова опасность в себе таит предстоящая предвыборная кампания.

«У нас традиционно каждая избирательная кампания и подготовка к ней становится большим испытанием для политической системы, в том смысле, что все игроки от олигарха до дворника начинают пытаться какие-то профиты из этого процесса извлечь. В этот момент происходят всяческого рода неприятности, внутриэлитные драки», – считает политолог.

В социальной сфере, по мнению Захарова, никаких неожиданностей 2017 год не принесет.

«Что касается рисков социальных, разумеется, они остаются все теми же. У нас очень сильно упал уровень жизни населения. Риск социальной напряженности сохраняется уже два года. Мы все чувствуем, как выросли цены на продукты и как мы все не стали зарабатывать больше», – отметил он.

Впрочем, по его оценке, экономические риски явно снизились. «Стало как-то поспокойнее, и, судя по всему, российская и мировая экономика в штопор не уйдут, хотя год назад казалось совсем по-другому», – обратил внимание Захаров.

Москва, Мария Вяткина

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