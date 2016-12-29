Константин Калачев о рисках в 2017 году: Россия устала от «косметических» решений

Публикации за 29.12.16

В 2017 году для России есть несколько рисков, которые могут заметным образом отразиться на ситуации в стране: многие ключевые проблемы в экономике, внешней и внутренней политике, раскол в обществе и образ будущего для страны в повестке будущих президентских выборов – остаются не решенными. Как отметил в интервью РИА «Новый День» руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, нормализация ситуации остается пока благим пожеланием, а юродствующий патриотизм и настоящая агрессия – пока в тренде.

«Проблема в том, что нынешняя стагнация в экономике может не закончиться и в следующем году. Реальных драйверов роста не просматривается. Совершенно очевидно, что наши власти пока выбирают путь инерционный, кто-то может сказать эволюционный, но в данном случае, эволюция и инерция почти синонимы», – констатировал Калачев.

Эксперт считает, что вопреки рассуждениям о «включении механизмов развития», власти сейчас не прикладывают максимум усилий для оживления экономики. По его оценке, есть серьезная проблема, связанная с тем, что к каким-либо реальным переменам, не косметическим, а системным, направленным на оживление экономики, власти могут оказаться не готовы.

Калачев обратил внимание на то, что сейчас не просматривается объективных предпосылок развития отечественной экономики, кроме «надежды» на то, что нефть «чудесным образом подорожает.

В то же время он отметил, что, несмотря на проблемы, народ все равно доверяет власти. «Население адаптируется, даже если экономическая ситуация не будет выправляться», – сказал Калачев.

Серьезной проблемой, как считает эксперт, может обернуться повестка предстоящих выборов президента России. «Вопрос, как именно будет вестись эта президентская кампания. То есть, будет ли она инерционной или инновационной. Будет ли это погоня за явкой с перекладыванием ответственности на регионы, или все-таки проблема явки будет решена за счет привлекательной повестки, за счет правильно выбранной стратегии и доминант кампании, которые будут объединять наше общество, а не разъединять», – подчеркнул Калачев.

Эксперт выразил уверенность в том, что в первую очередь власти нужно предложить обществу образ будущего. «Вопрос в том, какой образ будущего нам предложат, и предложат ли вообще. Пока кампания лишена интриги, исход ее предопределен, победители известны заранее, отсюда угроза низкой явки», – подчеркнул Калачев.

На его взгляд, проблема президентской кампании -2018 может заключаться даже не столько в низкой явке избирателей, сколько в содержательном наполнении кампании. «То есть, кампания может быть инерционной, как это было раньше – «План Путина», «Майские указы», плюс административный ресурс, который все подкрепляет, а может быть инновационный. Возникает вопрос по поводу горизонта планирования наших властей и линии стратегического развития», – считает Калачев.

«Следующий год фактически дает старт выборам. Будет ли нам предложен «новый» Владимир Путин, условно говоря, с новой повесткой, или нам предложат проголосовать за «старого» и за «инновационное развитие» из серии: дайте нам 20 лет спокойной жизни без потрясений и вы не узнаете Россию? Выборы могут стать тем, что объединяют нацию, как и тем, что нацию разъединяет. Снять страхи сегодняшнего дня можно только предложением образа будущего», – подчеркнул Калачев.

В этой связи эксперт обратил внимание, что президент РФ сохраняет высокий рейтинг, в том числе, потому что не дает повода за него стыдиться, как было в случае с первым президентом России Борисом Ельциным.

«Высокий рейтинг (президента) отражает еще одну тенденцию: избиратели не видят альтернативу Путину. Он, по их мнению, должен закончить начатое. То есть, если страна переживала подъем во время его президентства, то вывести из кризиса должен именно он», – сказал Калачев.

Потенциальным «фактором раскола» Калачев назвал неспособность и нежелание большинства слышать и понимать аргументы меньшинства и желание меньшинства «окуклиться», что исключает возможность диалога.

«Серьезная проблема связана с тем, что у нас и внутренняя и внешняя политика, которая, по моему мнению, все-таки выражает позицию большинства, становится оплотом для споров буквально непримиримых. Хотелось бы, чтобы наши уважаемые власти не только формировали большинство в свою поддержку, но и уделяли внимание критически настроенным. У этих людей должна быть возможность выразить себя», – подчеркнул эксперт.

При этом, как считает Калачев, ошибкой со стороны власти будет попытка объединить народ перед угрозой терроризма и сделать на этом акцент в предвыборной кампании.

«Один из рисков – это то, что образ врага и террористическая угроза могут не только сохраниться в нашей общественно жизни, но даже увеличить свою роль. Самое неприятное будет, если тема террористической угрозы станет одной из тем президентской кампании. Если нацию будет объединять страх и образ врага, мне кажется, это не самое лучше, что может быть. Все-таки лучше объединяться на позитиве, общих ценностей, на гражданском межнациональном единстве и согласии, связанном с одобрением предложенного образа будущего России, а не на страхе», – сказал эксперт.

Кроме внутренних рисков Калачев также обратил внимание, что в 2017 году возможно и проявление внешних факторов дестабилизации, в том числе, со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

«Ожидания и надежды на улучшение (российско-американских) отношений, связанные с выборами Трампа, имеют под собой определенные резоны. Но политика России иногда излишне эмоциональна, а ожидания – может быть, слишком завышенные», – считает Калачев.

По его мнению, несмотря на то, что новый президент США, как представитель «большого бизнеса» заинтересован в сотрудничестве с Россией и особенно с крупными нефте и газодобывающими компаниями, в отношениях Москвы и Вашингтона слишком много неурегулированных вопросов, которые могут вызвать споры.

«Поэтому не факт, что то потепление в отношения между Россией и США, на которое все рассчитывают, после прихода Дональда Трампа в Белый дом состоится», – сказал политолог.

Москва, Мария Вяткина

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