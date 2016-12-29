Дмитрий Фетисов: В 2017 году России грозят сложности в экономике и «социалке»

Публикации за 29.12.16

В 2017 году большинство проблем России будут связаны с экономикой и зависящей от нее социальной сферой. Такое мнение интервью РИА «Новый День» высказал директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его оценке, многое опять будет зависеть от цен на нефть.

«Риски в первую очередь экономические. Сейчас возникает актуальная проблема по перераспределению доходов в регионах. Практика показывает, что многие регионы не справляются, и в этом плане наблюдается очень большое недовольство со стороны губернаторского корпуса. Президент Татарстана уже высказал возмущение на эту тему. Очевидно, что финансовый блок правительства, как многие эксперты считают, просто не справляется со своими обязанностями, ситуация только ухудшаются», – обратил внимание эксперт.

Фетисов также отметил, что именно из-за экономических рисков могут возникнуть социальные проблемы, в том числе рост безработицы и сокращение государственного финансирования «социалки».

«Волгоград уже ведет протестные действия из-за недовольства социальным кодексом, который значительно ущемляет права социально-незащищенных категорий граждан», – обратил внимание Фетисов. По его оценке, в 2017 году эта ситуация может развиваться в агрессивном ключе, хотя при этом подчеркнул, что это маловероятный прогноз. «Несмотря на тяжелую обстановку, правительство контролирует ситуацию в регионах и стремится к тому, чтобы роста протестов не происходило, и с этой задачей справляется», – пояснил эксперт.

Как считает Фетисов, ситуация может сгладиться за счет роста цен на нефть. «В этом плане есть надежда, что внешние деньги смогут закрыть деньги внутренние проблемы», – сказал Фетисов.

Он также выразил надежду на то, что в 2017 году продолжится положительная динамика во внутренней и внешней политике. «По политическим рискам не видно каких-то негативных прогнозов. Политическая система наоборот идет в рост – в первую очередь внутренняя, и во внешней – тоже положительная динамика. Отношения с США будут перезагружаться – это определённо ясно и понятно», – уверен Фетисов.

Москва, Мария Вяткина

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