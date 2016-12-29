Алексей Мартынов: В 2017 году можно ожидать ослабления западных санкций

Публикации за 29.12.16

Попытки международной изоляции России в 2017 году могут закончиться с уходом администрации нынешнего президента США Барака Обамы. Такое мнение высказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью РИА «Новый День». По его оценке, есть все основания полагать, что в 2017 году многие санкции, по крайне мере, персональные, будут отменены многими европейскими государствами.

«Я хочу сказать, что жизнь налаживается. Этот високосный год был очень тяжелым и кончается он очень тяжело. За последний месяц произошло несколько трагедий... Но тем не менее, я думаю, что все будет хорошо», – сказал эксперт.

Мартынов обратил внимание на то, что накануне 100-летия Большой русской революции, России нужно вспомнить уроки прошлого. «У нас будет повод вспомнить о том, что государство, безусловно, нужно менять, но для этого не нужно его разрушать. В прошлом столетии мы дважды своими руками развалили страну, наверное, в этом смысле нам достаточно такого опыта из 20 века», – подчеркнул Мартынов.

По его мнению, усилия, которые Россия в этом году предпринимала, как на внешней арене, так и во внутренней политике, дадут результаты в следующем году.

«Многие, кто из тех рисков, которые стояли на повестке в начале 2016 года, в 2017 году, возможно, будут сильно снижены за счет тех усилий, которые государство и все общество предпринимало», – считает Мартынов.

По словам политолога, благотворно на ситуацию в будущем году могут повлиять проведенные внутриполитические реформы, которые закончились «блестящими выборами в Государственную Думу», а также «результативная борьба с международным терроризмом в Сирии».

«Та политическая реформа, которая проводилась в 2012-2015 годах, закончилась блестящими парламентскими выборами, они, собственно, нивелирует многие проблемные места, которые были в нашей политической системе», – уверен Мартынов. Политолог отметил, что и предстоящая президентская предвыборная кампания не сможет расшатать сложившуюся систему.

«Президентская кампания, возможно, начнется в конце 2017-го года, но я не думаю, что она будет носить дестабилизирующий характер. В обществе нет сомнений по поводу того, кого бы они хотели увидеть во главе государства», – обратил внимание Мартынов.

«Я практически уверен, что президент Путин будет избран на второй подряд срок и этот политический срок даст ему время на успешное завершение той миссии, к которой он идет. Это будет важно не только для нас, но и для всего мира», – добавил эксперт и отметил, что определенную дискуссию сейчас вызывает только форма предстоящих выборов.

Москва, Мария Вяткина

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