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«План победы» Зеленского: «игра на слабо» и пиар-акция, срежиссированная в Лондоне

Фото: официальный телеграм-канал Верховной Рады Украины

Так называемый «план победы», который представил президент Украины Владимир Зеленский, является пиар-акцией, подготовленной британской спецслужбой, считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что это похоже на «игру на слабо» – на Западе рассчитывают на «благоразумие» Москвы.

«Безусловно, никакой это не план, а пиар акция. Причем сверстано и срежиссировано в Лондоне в известном доме на берегу Темзы. Почерк МИ-6 буквально в каждой букве. Зеленский – просто кукла, которая знает, что ее всё равно утилизируют. А так немного еще подует в ноздри тем, чем его снабжают подчиненные главы британской внешней разведки Ричарда Мура», – отметил Мартынов.

По его оценке, презентация «плана победы» похожа на «риторическое действо». «Это игра на слабо в расчете на наше благоразумие. Типа мы же «не станем начинать ядерную войну с перспективой сгореть всем». Тут очевидно есть убежденность в правоте у самого Мура. Он детство провел в Москве и немного действительно знает нас. Правда, школа при посольстве и соответствующий круг общения не дал ему полноты понимания. В этом смысле формула Президента Путина «мы сразу в Рай, а они все сдохнут» вполне рабочая», – уточнил политолог.

«И в этом всем спектакле, конечно, самая жалкая фигура – это Зеленский. Он-то понимает, что рука тут ни у кого не дрогнет, и Киев сгорит первым. Бывало», – заключил Мартынов.

Москва, Светлана Антонова

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