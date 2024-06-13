«Кто кого должен подчинить…» Патриотические идеи России и попытка Запада «повернуть фарш назад»

Попытка Запада сохранить свою гегемонию является провальной на фоне уже необратимого процесса растущей в мире поддержки патриотической идеи России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов на «круглом столе» в Москве. По его оценке, такая идеология включает в себя защиту суверенитета и традиционных ценностей, что поддерживает бОльшая часть международного сообщества.

«Сегодня идет, по сути, экзистенциальная борьба. Это не про отдельно взятый кейс СВО в соседнем государстве. Это гораздо шире. Именно поэтому наше отношение ко многим фундаментальным вещам – таким, как традиционные ценности, суверенное развитие – мы говорим о том, что каждая страна, народ, который имеет государство, имеет суверенное право выбирать себе путь развития такой, как он хочет. Это своего рода международное измерение патриотизма. И, между прочим, после того как Россия подняла этот флаг и по сути зафиксировала уже состоявшийся формируемый многополярный мир, сразу выстроилось огромное количество государств, которые, если не впрямую поддерживают, то пока, так сказать, поддерживают из-за угла, аккуратно», – пояснил Мартынов.

Политолог подчеркнул, что этот процесс «совершенно точно не может остановиться». «Может остановиться всё в виде глобальной катастрофы, а вот этот процесс остановиться не может совершенно точно. Это происходит здесь и сейчас, и люди это чувствуют. И вообще, любовь к Родине в русской ментальности, в русской культуре в самом широком смысле этого слова – имею в виду и многонациональный, и многоконфессиональный характер нашего общества. Для нас это очень важная компонента – любовь к Родине…. Энное количество «уехантов» – конечно, там полно негодяев, но не про врагов мы сейчас говорим – кто-то уехал, кто-то вернулся, мне кажется, тут все тоньше. Хотя сегодня все чувства обостряются, в том числе, в идентификации себя как патриота. И это видно не только нам внутри общества. Это видно всему миру. Пытаются это представить, как помешательство в пропагандистских (целях), но подавляющее большинство людей, даже отфильтровывая всю это контрпропаганду в своих собственных странах, с уважением смотрят на эти вещи, в том числе, и в западных странах», – отметил он.

«Мы-то за реальность, что происходит здесь и сейчас, за тот процесс, который идет, а наши оппоненты за то, чтобы «фарш» повернуть назад – то, что в принципе сделать невозможно. Они могут только потянуть время, что они и делают. В этом смысле международное измерение патриотизма сложно переоценить. И оно очень здорово попадает в одну ноту с настроениями многих людей, в том числе, в западноевропейских странах, где точно также бОльшая часть общества за те нетрадиционные ценности, те же понятия и ту же любовь к Родине, только к их Родине», – уточнил политолог.

При этом Мартынов обратил внимание, что «наши отношения с постсоветским пространством, с «Большой Россией» – это тоже часть нашего глубинного патриотизма». «Трагедия сегодняшнего дня, что как бы мы ни относились к тем негодяям, которые сегодня руководят соседней Украиной, мы никогда не будем воспринимать украинский народ как врагов, и никогда не сможем воспринимать как врагов любой из народов постсоветского пространства. Во-первых, мы несем историческую ответственность за судьбы народов, населяющих Большую Россию. Да, сейчас это суверенные государства со всем уважением, равноправно независимо от размеров территорий, экономик, населения и так далее… И, тем не менее, находятся там разнообразные деятели, которые с удовольствием играют в чужие игры. Мы и на это смотрим не то, что сквозь пальцы, но смотрим как мать: ну, нехорошо так делать, кому-то подзатыльник, кому-то – словом, кому-то жестче. Это же тоже часть нашего патриотизма. У нас общая история, общие победы, русский язык, который без конца пытаются на постсоветском пространстве то запретить, то ещё как-то», – подчеркнул эксперт.

«Защита суверенитета и традиционных ценностей – это то, что Россия защищает и будет защищать. Это принципиально. И, наверное, это и есть патриотизм как идеология. Все-таки патриотизм – это чувство, его сложно описать в словах, его можно почувствовать… Давайте торговать, детей женить, но не воевать, не выяснять кто сильнее, кто кого должен подчинить», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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