Головокружение от успехов и саморазрушение: угрозы для России исходят из победного 2023 года

Главные угрозы для России в 2024 году будут иметь в большей степени внутренний характер – это головокружение от успехов и саморазрушение, которые, естественно, будет «подогревать» извне Запад во главе с США, считает глава Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. По его оценке, основным итогом уходящего года стал полный провал планов по уничтожению России, а также новый статус президента РФ Владимира Путина, который стал глобальным символом в борьбе за справедливый мир. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

«Итоги 2023 года оцениваю положительно. Могло быть и хуже, согласно планам наших откровенных врагов, которых почему-то до сих пор упорно называют оппонентами. Имею в виду группу западных стран во главе с США, которые развязали жесткое экзистенциональное противостояние с Россией в борьбе мировоззрений, взглядов на будущее развитие всей планеты», – отметил Мартынов.

Политолог назвал главным итогом 2023 года полный провал планов врагов России по нанесению максимального вреда российским гражданам и экономике. «Наша страна оказалась не просто способна противостоять такому глобальному давлению, но и в условиях давления, согласно науке сопротивления материалов – сопромату, отталкиваясь от этой стенки давать высокий результат, что продемонстрировано и в цифрах экономического роста, и в некотором перестроении в политическом смысле, и в консолидации российского общества вокруг флага и президента», – констатировал он.

«С другой стороны, страна живет мирной жизнью без всякой излишней милитаризации сознания, несмотря на проведение специальной военной операции по демилитаризации, денацификации этого опасного украинского режима. Тем не менее, руководству страны и нашим людям удалось не впасть в военную истерику. Это тоже хорошо. Такая спокойная, уверенная сосредоточенность на цели и даже некий азарт борьбы – это тоже позитивный итог этого года. Несмотря на некоторую усталость от этого всего, сохраняется здоровый азарт – а мы справимся, мы победим по любому», – уточнил Мартынов.

В этой связи эксперт обратил внимание на роль президента РФ Владимира Путина – не только как национального лидера, но и символа противостояния однополярному миру. «Если говорить простыми политологическими формулами, то США и группа западных стран отстаивают формулу будущего – справедливость для избранных, то есть для пресловутого «золотого миллиарда», плюс тех, кто им нужен. А Россия провозгласила формулу – справедливость для всех, и этот подход поддержан большей половиной мира. И президент Путин стал символом и знаменем борьбы за эту справедливость», – подчеркнул он.

При этом политолог обратил внимание, что президентская избирательная кампания в России уже стартовала и «подавляющее большинство граждан нашей страны потребовало участие национального лидера Путина в этих выборах». «Как бы это не звучало пафосно, это так и есть. Предстоящая кампания будет носить референдумный характер и совершенно не сомневаюсь, что с оглушительным успехом при очень высочайшей явке президентом нашей страны будет избран вновь Владимир Путин. Это точно и уверенно могу сказать», – уверен политолог.

Говоря о рисках в 2024 году, Мартынов отметил, что главная угроза для России исходит от нас самих. «Самый большой риск на самом деле прямо по классику – головокружение от успехов. И второй риск – не встать на путь саморазрушения. Всегда в нашей богатой тысячелетней истории эти риски прослеживаются постоянно», – уточнил он.

«Разрушить наше государство, нашу матрицу мы можем только сами, а не внешние враги. Никогда никому это не было под силу. Эти риски, безусловно, есть. И извне будут стараться этот процесс саморазрушения запустить или стимулировать через разнообразные механизмы – медийные, технологические и так далее – с учетом того, что у нас большая федеральная кампания в марте. Считаю, что вот это главные риски, которые надо помнить и против которых надо постоянно делать разные прививки», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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