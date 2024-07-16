Партийная борьба отошла на второй план: «рейтинг полезности» депутатов Госдумы подтвердил патриотическую тенденцию

Вопросы политической конкуренции среди парламентских партий в Госдуме отошли на второй план, уступив место персональному продвижению депутатов в условиях специальной военной операции и противостояния России с Западом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал политолог Алексей Мартынов на презентации доклада «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» с апреля по июль 2024 года. По оценке эксперта, борьба если и ведется, то между малыми фракциями – КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР, которым «дышат в спину» «Новые люди».

Мартынов обратил внимание, что нынешний 22-й рейтинг пришелся на экватор восьмого созыва депутатов Госдумы, который отработал половину отведенного ему срока «неплохо, довольно эффективно».

«Нижняя палата Федерального собрания в мае-июне работала особенно активно, что обусловлено началом нового большого политического цикла – 7 мая состоялась инаугурация президента Владимира Путина, соответственно, многие законы, которые принимались в этот период, это поручения президента и те важные изменения в законодательстве, которые связаны в том числе и с президентским пакетом после избирательной кампании. Там много было обещаний, и они практически реализованы уже в виде законопроектов… И впервые Госдума в новых конституционных нормах участвовала в формировании нового кабинета правительства», – отметил он.

Среди особенностей нынешнего депутатского рейтинга Мартынов выделил КПРФ, которых по активности потеснила ЛДПР. «Очень заметно в общем зачете упал в целом рейтинг коммунистов… Заметно просели «зюгановцы». С чем это связано? Не знаю. Может быть юбилей Геннадия Андреевича [Зюганова] они продолжают отмечать все эти месяцы?» – пояснил эксперт.

При этом политолог подчеркнул, что острая политическая борьба и конкуренция партийных фракций, безусловно, «имеют место быть, но уходят на второй план». «Основная конкурентная борьба ведется между малыми фракциями – «справедливороссы», ЛДПР, КПРФ и в спину им дышат «Новые люди». И, тем не менее, все эти процессы уходят на второй план, потому что перед всей страной стоят серьезные масштабные задачи, в том числе, и победа в СВО и в том экзистенциональном противостоянии, в котором сегодня находится наша страна во главе Глобального юга, если можно так выразиться. И депутатский корпус активно вовлечен в эти процессы. Буквально на прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся парламентский форум БРИКС», – отметил он.

В целом, в топ-50 рейтинга самых эффективно работающих депутатов вошли 36 представителей «Единой России», по пять депутатов от «Справедливой России – За правду» и ЛДПР, по два – от КПРФ и «Новых людей». Для определения позиции в рейтинге было использовано четыре критерия – индекс народного голосования, законотворческая активность, количество упоминаний в СМИ и работа в регионе. При этом спикер Госдумы и лидеры фракций были исключены из исследования в силу «неоспоримого преимущества в сравнении со всем депутатским корпусом».

«Больше конкуренция идет на личном уровне. Партийный аспект не так стал важен. Здесь скорее главное – это вовлеченность тех или иных депутатов в основные вопросы сегодняшней повестки. Безусловно, главная задача – это победа в СВО и все что с этим связано: помощь, содействие ветеранам, семьям, фронту и так далее. Второе – это то, что о будущем говорит: блок, связанный с поддержкой семей, детей и все, что из этого вытекает», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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