Выборы эпохи СВО: эксперт определил особенности предстоящего единого дня голосования

Предстоящая в сентябре избирательная кампания в регионах России – это выборы эпохи СВО с экзистенциональной борьбой за будущее на фоне селективных изменений качества политической власти, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов. Как отметил эксперт в комментарии РИА «Новый День», страна входит в электоральный процесс в условиях консолидации вокруг флага и президента, однако в некоторых субъектах РФ есть нюансы.

«Ситуация накануне старта избирательной кампании стабильная. Продолжается тренд на консолидацию общества вокруг президента, вокруг флага. Такое собранное внимание. Понятно, что это обусловлено особым периодом, который мы всей страной переживаем, беспрецедентного внешнего давления, которое все возрастает. И в этом смысле есть определенная тревожность в обществе. Но совершенно точно – тренд на консолидацию вокруг центра, власти, президента сохраняется. И, безусловно, это транслируется и на региональные выборы в единый день голосования (ЕДГ)», – пояснил Мартынов.

При этом политолог обратил внимание на разного рода нюансы, которые характерны для отдельных регионов. «Недавняя отставка [губернатора Олега] Хорохордина в Алтае и назначение ВРИО [Андрея] Турчака на такой непростой регион. Это интересная история, когда человек с федерального уровня, будучи сенатором и главным топ-менеджером правящей партии, приходит обратно на работу в регион, причем, явно с ответственным заданием от президента лично. Несмотря на некоторую отдаленность от центра, это ключевой регион особенно в контексте развития двухсторонних российско-китайских отношений, и это транспортный коридор. С другой стороны, это один из регионов-чемпионов по инвестициям на будущий год. Там почти 2 трлн идет государственных ассигнований на развитие логистического комплекса, туризма – там и гостиницы, и новый аэропорт, и много чего ещё. Понятно, что на такие тонкие нюансы президент назначает самых проверенных и компетентных. Это не значит, что Хорохордин не справился. Он выполнил свою задачу и сейчас переходит на другую работу, скорей всего, в Москву возвращается», – уточнил он.

«Не сомневаюсь, что Турчак эти выборы пройдет. Другой вопрос, не думаю, что кампания там будет легкой. Горный Алтай славится тем, что не очень любит варягов. А сейчас там особенно обостряются внутриэлитные противоречия, связанные опять же с федеральными инвестициями. То есть, заходят крупнейшие игроки – «Сбербанк», «Лукойл», «Ростех», строят там какие-то мега-отели, горнолыжные курорты. И понятна ревность региональной элиты, которая непросто себя чувствует в этой ситуации. В этом смысле задача у Турчака крайне сложная», – полагает политолог.

«Много еще есть «веселых» регионов. Хакасия – вообще притча во языцех, это уже мэм под названием «выборы в Хакасии», и все с удовольствием будут за этим следить. В прошлом году они отметились «веселыми» выборами… Думаю, что Хакасия несколько стабилизировалась тем, что там на региональный уровень из Госдумы перешел [Сергей] Сокол главой заксобрания. Это серьезный стабилизирующий фактор, там поспокойней будет в этом году. Хотя все будут внимательно наблюдать и ждать каких-то веселых приключений», – добавил Мартынов.

Эксперт также прокомментировал ситуацию в Хабаровском крае, где выборы назначенных Москвой кандидатов получили протестное продолжение. «Хабаровск в этом смысле после успешной, эффективной работы [экс-губернатора, министра спорта] Михаила Дегтярева подуспокоился. Результатом качества работы Дегтярева, который, кстати, тоже был варягом для Хабаровска, стало приглашение его на федеральный министерский уровень. Это тоже показатель, в том числе, совместной работы региональной элиты и экс-губернатора Дегтярева. Предполагаю, что там каких-то неожиданностей не будет», – отметил он.

«Этот особый период, который мы всей страной переживаем, консолидация и какое-то внутреннее ощущение, что любые внутренние вопросы, политическая борьба, борьба за влияние уходят на второй план перед теми вызовами и угрозами, которые стоят перед всеми нами извне. Именно поэтому выборы последних двух лет – такие собранные, причем, и региональные, и федеральные. С другой стороны, это совершенно не значит, что нет никакой политической жизни, она очень бурная. Просто она вот такая сейчас. И потом выборы – это не развлечение, а многие именно так начали к этому относиться в какой-то период. Это система репродукции власти», – подчеркнул эксперт.

По его словам, конкурентность на выборах приобретает новые формы. «Не открытое состязание в рамках кампании, а скажем, формы праймериз, как у «Единой России», которая проводит это предварительное голосование, которое крайне конкурентно. И в этом году наконец-то после десятилетия успешной практики у партии власти предварительное голосование проводит ЛДПР. «Справедливая Россия» в Москве – проект «справедливый кандидат». Это же форма конкуренции. Просто она другая, механизмы более сложные, но от того более качественные», – уточнил он.

«Это выборы эпохи СВО. Выборы экзистенциональной борьбы за наше будущее. Идет очень серьезная селекция общества. И это селективные изменения качества политической власти, политического представительства. Это такая живая история», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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