«Для террористов-басмачей – это избавление и награда», – эксперт о перспективе применения смертной казни в России

Решение о применении смертной казни в России нужно принимать с учетом слов главы государства Владимира Путина и обязательно после того как остынут обостренные эмоции после чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле». Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, за терактом могут стоять британские спецслужбы.

«Сейчас на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле», как после каждого потрясения или резонансного дела с педофилами, затевают разговоры про смертную казнь. Понятно, что это эмоциональная реакция человека и общества на ужасные вещи. Но в такие острые эмоциональные моменты каких-либо важных решений – а это важное решение для страны, для общества – принимать нельзя», – полагает Мартынов.

«Связываю эту достаточно острую дискуссию с тем, что очень острые эмоциональные переживания. Но самое главное, что тех целей, которых хотели добиться заказчики, – ужаса, разобщения общества, чтобы каждый залез под свой стол и дрожал, явно они не достигли. Наоборот, эта скорбь, этот кошмар лег на консолидацию, единение общества, которые в последние годы сплотили нас вокруг флага и президента на фоне этой экзистенциональной борьбы, которая приобретает разные формы. И не получается у этих негодяев с берегов Темзы включить у нас снова межнациональную рознь – вот чего бы им очень хотелось», – подчеркнул политолог.

Как полагает Мартынов, прежде чем требовать казни для исполнителей теракта, нужно внимательно переслушать слова президента Путина, который сказал, что будут выявлены, найдены и справедливо наказаны все: не только исполнители и пособники, но и заказчики теракта в «Крокус Сити Холле».

«В этом смысле ледоруб Меркадера не требует снятия никаких мораториев на применение смертной казни внутри страны. А что касается исполнителей, здесь такая многоуровневая задача. Не зря наняли тупых басмачей, которых обработали правильным образом, поправили им мозг. Тем более, что первично подготовленные через разные исламистские секты персонажи очень податливы к этим технологиям психофизической обработки. Этими разработками могут похвастаться британские специалисты из соответствующих служб. Это вообще их изобретение на базе фашистских исследований времен Второй мировой войны. И для террористов-басмачей расстрел или какой-то другой вид казни – не наказание, а скорее избавление, награда. А для нас – это грех и тяжелый груз. И вот здесь возникает такой диссонанс. То есть – они ждут, и они уже заряжены на то, что им это хорошо, а вы, желая справедливости, условно говоря, делаете себе хуже. Эту историю можно сколько угодно дискутировать, но лучше это отложить на спокойное время – совершенно точно», – пояснил эксперт.

При этом политолог обратил внимание, что теракт в «Крокусе» можно расценивать как террористическую атаку на всю Россию. «Имеет смысл задуматься о целях этих людей, потому что мы видим, никаких требований никто не предъявлял, как обычно это бывает. Они пришли убивать. Против нас открыли террористический фронт. Чуть больше 20-ти лет назад мы уже сталкивались с этим явлением под названием международный терроризм. Проектирование многих вещей шло ровно в том же месте, в котором идет сейчас. Тогда по разным соображениям не назывались громко эти люди. Сегодня, считаю, нет никаких причин не вспоминать в контексте происходящего фамилию Роджера Мура, директора Ми-6, и прочих его заплечных дел мастеров. Мы все помним прекрасно «Норд Ост», Волгодонск, Буденовск и другие теракты. Мы тогда справились и на долгие годы возможности проводить подобные вещи у них не было. Очевидно, сейчас посчитав, что достаточное количество ресурсов и внимания государства и спецслужб обращено на решение задач по специальной военной операции, они провели то, что они провели», – отметил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube