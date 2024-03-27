Большой риск и тревожный симптом: депутат Госдумы об отмене моратория на смертную казнь

Резонансная тема отмены моратория на применение смертной казни в России является тревожным симптомом на фоне далеко не образцовой правоохранительной системы с учетом возможного давления на оппозицию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов. При этом, по его мнению, не стоит облегчать террористам участь быстрым уходом.

«Тема смертной казни, которая будоражит умы, вызывает дискуссии, и явным образом сейчас эту тему целенаправленно продвигают люди от власти. Это весьма тревожный симптом, потому что легче всего, как это часто бывает, на фоне каких-то трагических событий снова удариться либо в запретительный зуд, либо в какое-то закручивание гаек, либо в вопросы, связанные с ужесточением уголовного законодательства и всевозможного рода карательных мер», – отметил Парфенов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Парламентарий пояснил, что общество имеет право требовать самого сурового наказания для террористов, но при принятии решений нужно быть не с опорой на «сиюминутные эмоции, а с холодной, разумной головой». «Что касается смертной казни, это очень сложная тема, как минимум, по нескольким причинам. Первая, которая, надеюсь, для всех очевидна. Наша правоохранительная система, суды, работа полиции, следственных органов и так далее, прямо скажем, не является образцовой, и далека от идеала. У нас очень много шероховатостей в части отправления правосудия, справедливости. И в этих условиях рассчитывать на то, что такая система будет абсолютно четко, без сучка-задоринки выносить приговоры, и что они будут абсолютно точными и соразмерными, – мы не можем на это рассчитывать», – подчеркнул он.

«Наша политическая работа, связанная с организацией массовых предприятий и еще много с чем, показывает обратную ситуацию, когда всем рулит телефонное право, когда зачатую «указивка» начальника, того или иного исполнителя выше закона. И когда, к сожалению, в судах справедливости добиться не получается. В этих условиях вводить смертную казнь – это значит подвергать людей бОльшим рискам. Тюремный срок, даже если совершена какая-то ошибка, со временем отменить можно, а смертную казнь уже нет», – констатировал депутат.

Как считает Парфенов, смертная казнь может стать инструментом политической борьбы. «Когда люди из власти начинают говорить про смертную казнь, мы что-то не слышим ни единого слова о том, что надо, например, расстреливать коррупционеров, как это делают в «красном» Китае, ни слова не слышим также о том, что нужно применять самые суровые меры наказания по отношению к тем, кто в свое время за копейки «прихватизировал» народное достояние в виде заводов и фабрик, а сегодня пожинает благодаря этому баснословные прибыли. Нет, об этом ни единого слова, молчок. Но зато громогласно кричат о том, что нужно казнить террористов и педофилов. Ну, допустим, нужно – с этим никто особо-то и не спорит. Но посмотрите, кого примешивают к этой публике. Под следствием находится лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов по обвинению в якобы имевшем место оправдании терроризма, хотя он просто высказывался в поддержку марксистского кружка в Уфе. В застенках томится Артем Самсонов – ему вменяется неуважаемая статья, но политический подтекст этого вопроса абсолютно очевиден», – заявил он.

«Уже сейчас совершенно целенаправленно предпринимаются усилия для того, чтобы как-бы смешивать в общественном сознании левых патриотов и людей какой-то террористической направленности и тому подобное. Это крайне опасная тенденция. Она не на пустом месте появилась. Для власти коммунисты действительно являются главными оппонентами, противниками. Почему? Да потому, что только коммунисты ставят вопрос о принципиальной смене системы, о переходе к иной формации, об отказе от эксплуатации человека человеком, о смене отношений собственности и о совершенно иных принципах управления экономикой. Власть от этого бежит, как черт от ладана, потому что они понимают, что для них введение наших предложений во всей их полноте означают потерю и власти, и капиталов, и своего образа жизни, к которому они привыкли», – сказал Парфенов.

Кроме того, парламентарий обратил внимание, что в интервью для СМИ осужденные на долгие сроки «в один голос говорят, что лучше бы их казнили». «Если мы действительно хотим как следует наказать настоящих злодеев, лишившихся всего человеческого, наверное, не стоит облегчать им участь возможным быстрым уходом. Поэтому это сложная тема, спешить с ней точно не надо. Ввести смертную казнь, что называется, всегда можно, а вот отказаться от нее и, самое главное, одолеть ее последствия далеко нельзя. Поэтому, на мой взгляд, форсировать эту тему совершенно не стоит», – заключил Парфенов.

Дискуссия о возврате смертной казни развернулась после 22 марта, когда был совершен теракт в «Крокус Сити Холле». Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.

По информации ФСБ, всего по делу были задержаны 11 человек. Восемь обвиняемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта, заключены под стражу.

В результате теракта погибли 140 человек. Общее число пострадавших увеличилось до 360 человек, среди них – 11 детей.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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