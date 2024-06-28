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Бастрыкин выступил за отмену моратория на смертную казнь

Архив. Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с новым резонансным заявлением – рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Об этом он сказал на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», – сказал он (здесь и далее цитаты по ТАСС).

В качестве примера глава Следкома привел теракт в «Крокус сити холле». «Если в советское время за убийство двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то тут обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы», – отметил Бастрыкин.

При этом он обратил внимание, что содержание одного осужденного обходится в 30 тысяч рублей ежегодно, а это, по словам главы СК, колоссальный бюджет, если человек приговорен к пожизненному заключению.

«Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это. Иногда пообедать не успеваю. Медицинский осмотр, включая стоматолога – не болят ли у него зубки», – пояснил Бастрыкин.

Напомним, дискуссия о применении смертной казни в России в очередной раз развернулась после 22 марта, когда был совершен теракт в «Крокус Сити Холле». Тогда в здание концертного зала ворвались несколько мужчин, которые совершили пожог и расстреляли посетителей из огнестрельного оружия. В результате нападения и пожара погибло 144 человека, среди которых шестеро детей. Ранения различной степени тяжести получили более 550 человек.

Ранее в поддержку отмены моратория на применение смертной казни выступали многие политики, в том числе нынешний зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Москва, Елена Володина

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Метки / Следственный комитет России

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