Медведев призвал к «тотальным казням террористов»

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 22 марта, призвал к «тотальным казням» террористов и репрессиям против их семей.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть».

«Семьям погибших в теракте – искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших», – добавил зампред Совбеза России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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