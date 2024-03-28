Система пока не готова: возвращению смертной казни в России мешает высокий уровень коррупции

Правоохранительная система в России не готова к применению смертной казни на фоне высокой коррупционной составляющей. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, существует риск, что высшая мера наказания может стать инструментом сведения личных счетов или борьбы за бизнес.

«Сторонники возврата смертной казни здорово мотивируют по поводу тех, кто в «Крокус Сити Холле» это все сотворил, но считаю, что наша правовая, пенитенциарная система пока еще не готова к такому сильному инструменту», – считает Неживой.

Политолог обратил внимание на громкие коррупционные скандалы в правоохранительной системе. «У нас большая проблема на данный момент – это коррупция, в том числе, в этой области. Например, в сфере судейского корпуса постоянно это выплывает. И даже если вводить высшую меру наказания, то это должно быть под каким-то персональным присмотром, даже напрямую президента. Потому что в целом наша правовая система была заточена на совершенно другое, где отсутствует такое наказание, как смертная казнь. Она не готова пока, в том числе, кадрово», – подчеркнул он.

«Учитывая регулярные коррупционные дела в отношении представителей судейского корпуса, силовиков, мы тут можем создать не очень хороший прецедент, когда смертная казнь может стать способом сведения счетов в каких-то личных отношениях или в борьбе за финансы», – уточнил он.

«С другой стороны, у нас на многих людей в открытом доступе лежит огромное количество компромата, и они этого не стесняются. Этот компромат тоже может достичь в общем-то и высшей меры. Поэтому я бы на данный момент поостерегся возвращать смертную казнь в качестве наказания», – заключил Неживой.

Дискуссия о применении смертной казни в России развернулась после 22 марта, когда был совершен теракт в «Крокус Сити Холле». На сайте РИА «Новый День» проводится соответствующий опрос.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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