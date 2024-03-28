российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 марта 2024, 14:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Система пока не готова: возвращению смертной казни в России мешает высокий уровень коррупции

Правоохранительная система в России не готова к применению смертной казни на фоне высокой коррупционной составляющей. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, существует риск, что высшая мера наказания может стать инструментом сведения личных счетов или борьбы за бизнес.

«Сторонники возврата смертной казни здорово мотивируют по поводу тех, кто в «Крокус Сити Холле» это все сотворил, но считаю, что наша правовая, пенитенциарная система пока еще не готова к такому сильному инструменту», – считает Неживой.

Политолог обратил внимание на громкие коррупционные скандалы в правоохранительной системе. «У нас большая проблема на данный момент – это коррупция, в том числе, в этой области. Например, в сфере судейского корпуса постоянно это выплывает. И даже если вводить высшую меру наказания, то это должно быть под каким-то персональным присмотром, даже напрямую президента. Потому что в целом наша правовая система была заточена на совершенно другое, где отсутствует такое наказание, как смертная казнь. Она не готова пока, в том числе, кадрово», – подчеркнул он.

«Учитывая регулярные коррупционные дела в отношении представителей судейского корпуса, силовиков, мы тут можем создать не очень хороший прецедент, когда смертная казнь может стать способом сведения счетов в каких-то личных отношениях или в борьбе за финансы», – уточнил он.

«С другой стороны, у нас на многих людей в открытом доступе лежит огромное количество компромата, и они этого не стесняются. Этот компромат тоже может достичь в общем-то и высшей меры. Поэтому я бы на данный момент поостерегся возвращать смертную казнь в качестве наказания», – заключил Неживой.

Дискуссия о применении смертной казни в России развернулась после 22 марта, когда был совершен теракт в «Крокус Сити Холле». На сайте РИА «Новый День» проводится соответствующий опрос.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Дискуссия о смертной казни

Глава Конституционного суда России высказался о перспективах отмены моратория на смертную казнь / Есть проблема: эксперт оценил перспективы отмены моратория на смертную казнь / Большой риск и тревожный симптом: депутат Госдумы об отмене моратория на смертную казнь / «Смертная казнь вряд ли поможет…» В Госдуме обвинили олигархов в «перекосе» миграционной политики / Сенатор Клишас объяснил, почему смертная казнь не применима к террористам и педофилам / Смертная казнь необходима и оправдана, – адвокат Дмитрий Аграновский / «Все решения сегодня зависят от Конституционного суда»: в Госдуме обсудили перспективы смертной казни для террористов / «Око за око»: в России могут объявить референдум о смертной казни

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Дискуссия о смертной казни,