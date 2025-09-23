российское информационное агентство 18+

Вторник, 23 сентября 2025, 19:11 мск

Генпрокурор Краснов: Смертная казнь в России невозможна

фото: Генпрокуратура РФ

Возвращение высшей меры наказания в виде смертной казни в России невозможно. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на заседании комитета в Совете Федерации.

«Мое мнение однозначно: это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда РФ», – подчеркнул глава надзорного ведомства.

Краснов также отметил, что стремление к справедливому возмездию объяснимо, но, по его оценке, в данным случае необходимо руководствоваться другим принципом. «В этой части должны полностью выполнять принцип неотвратимости наказания для тех, кто совершил преступление, пошел на такие общественно опасные деяния. И он должен, в целом, обеспечить справедливое наказание для подобных преступников», – считает Генпрокурор РФ.

Напомним, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

