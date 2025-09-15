Генпрокурор Краснов рекомендован на пост главы Верховного суда РФ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала кандидатуру генпрокурора России Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.

Решение было принято в понедельник утром на внеочередном заседании ВККС единогласно. Рассмотрение кандидатуры Краснова заняло 5 минут, передает корреспондент РБК с места событий. Он был единственным претендентом на пост председателя ВС.

Должность председателя Верховного суда стала вакантной 22 июля – после смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла ВС более года и скончалась после продолжительной болезни на 72 году жизни.

Конкурс на должность главы ВС стартовал 29 июля. Заявления принимались до 25 августа. Краснов подал документы в последний день приема заявок.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента после получения положительного заключения ВККС.

Краснов занимает пост генпрокурора РФ с 22 января 2020 года. До этого он был зампредседателя Следственного комитета.

Москва, Наталья Петрова

