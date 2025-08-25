Генпрокурор Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на пост председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил журналистам глава Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России Николай Тимошин, передает РИА «Новости».

Эта должность стала вакантной 22 июля – после смерти Ирины Подносовой. Она скончалась после продолжительной болезни на 72 году жизни. Обязанности председателя высшей судебной инстанции исполняет зампред Юрий Иваненко.

29 июля Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда России. Заявления будут принимать до 25 августа 2025 года.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения ВККС.

Краснов возглавляет Генпрокуратуру РФ с 22 января 2020 года. До этого он занимал должность зампредседателя Следственного комитета России. 22 января этого года президент РФ Владимир Путин переутвердил Краснова на должность генпрокурора.

Добавим, что 22 августа глава государства присвоил Краснову звание заслуженного юриста РФ «за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу».

Ранее СМИ сообщали, что в качестве одного из вероятных кандидатов на пост председателя Верховного суда РФ рассматривается председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

