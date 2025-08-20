Александр Бастрыкин может возглавить Верховный суд России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассматривается в качестве одного из вероятных кандидатов на пост председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на источники в администрации президента, Верховном суде и в судейском сообществе. Должность стала вакантной после смерти Ирины Подносовой, возглавлявшей ВС России.

Один из собеседников газеты назвал кандидатуру Бастрыкина «наиболее очевидной» с учетом скорого завершения срока его полномочий, который в прошлом году был продлен указом президента Владимира Путина до 27 августа 2025 года. Пока указ о новом продлении срока службы не публиковался, заметил еще один из источников.

Другой собеседник издания указывает, что решение о назначении Бастрыкина могло бы быть логичным. «С одной стороны, в ВС появится – в том или ином виде – свежая кровь, с другой – решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина, которому скоро исполнится 72 года», – отметил он.

Источник, близкий к АП, знает, что Бастрыкин является одним из основных кандидатов на пост председателя Верховного суда. По его словам, такую должность должен занять «доверенный и понятный первому лицу человек».

В то же время на этот пост может быть выдвинут и другой человек «с большим политическим весом и серьезным юридическим опытом», допустили еще два источника. Один из них предположил, что Подносова могла рекомендовать на пост председателя своего заместителя Юрия Иваненко, но он «не тяжеловес», хотя и считается очень толковым судьей. Иваненко в настоящее время возглавляет ВС в качестве исполняющего обязанности.

29 июля Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакантной должности председателя Верховного суда России. Заявления будут принимать до 25 августа 2025 года. Напомним, председатель Верховного суда Ирина Подносова скончалась 22 июля, ей был 71 год.

Бастрыкин возглавляет Следственный комитет с января 2011 года. До этого был первым заместителем генерального прокурора РФ – председателем СК при прокуратуре. В 2007 Бастрыкин стал Заслуженным юристом России. В феврале 2016 года президент РФ присвоил Бастрыкину высшее звание генерала юстиции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube