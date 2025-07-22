Ушла из жизни председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

В Москве умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова, сообщают федеральные информагентства. Ей был 71 год.

По сведениям источников газеты «Коммерсантъ», Подносова скончалась в результате онкологического заболевания, с которым боролась длительное время.

Пост председателя Верховного суда Подносова занимала с 17 апреля 2024 года. Она была назначена на эту должность после кончины Вячеслава Лебедева, который возглавлял высшую судебную инстанцию с 1989 года.

Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Получила образование на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета в то же время, что и президент РФ Владимир Путин, оба закончили вуз в 1975 году. Работала судьей с 1990 года, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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