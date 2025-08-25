российское информационное агентство 18+

Генпрокурор Краснов стал единственный кандидатом на должность главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) завершила прием заявлений от кандидатов на должность председателя Верховного суда России. Об этом говорится в сообщении инстанции.

Из пресс-релиза ВККС следует, что на замещение вакантной должности председателя Верховного суда поступило только заявление Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Ранее о его намерении занять пост главы Верховного суда сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России Николай Тимошин.

