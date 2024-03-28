Применение смертной казни в России наталкивается на ряд проблем – депутат Госдумы

Возвращение в России смертной казни наталкивается на ряд проблем, в том числе, юридического характера. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал депутат Госдумы от «Единой России», политолог Олег Матвейчев, подготовивший ещё в 2022 году после начала специальной военной операции законопроект о применении высшей меры наказания для террористов и их пособников.

«После начала специальной военной операции (СВО), где-то в марте 2022 года я подготовил законопроект о смертной казни за терроризм и пособничество терроризму, справедливо подозревая, что после начала СВО обязательно появятся террористы, всевозможные мстители, провокаторы и так далее, и нужно, чтобы они заранее уже знали, что их в итоге ждет. К сожалению, этот законопроект не стали рассматривать, сказали, что у нас действует и мораторий, и масса всяких других причин. Я вновь направил его во фракцию, может быть, его можно взять за основу», – пояснил Матвейчев.

По его словам, существует ряд причин, которые не позволяют сейчас применять высшую меру наказания. «Как пояснили специалисты, эксперты, юристы, есть большое количество проблем, связанных с мораторием и с законодательством, которое действует, с решением Конституционного суда, про которое некоторые юристы говорят, что его можно легко отменить, но оно не так легко отменяется, потому что оно основано на действующем законодательстве. Здесь есть проблема в том, что смертная казнь там террористов не очень касается. Поэтому проблема юридическая есть, и она не столь простая», – подчеркнул он.

Матвейчев также уточнил, что при принятии решения необходимо учитывать этические и духовные аспекты. «Есть и мировая общечеловеческая проблема, связанная с самим понятием смертной казни, насколько государство вправе применять смертную казнь и, скажем так, подменять собой Бога. То, что террористы, преступники, всевозможные маньяки подменяют собой Бога и убивают, скажем так, не умея рождать, подменяют Божественную волю, так они за это, как говорится, понесут свое наказание Божественное. А вот, насколько государство вправе это делать? Мы знаем, что очень много великих людей были принципиальными противниками смертной казни. Их аргументы до сих пор в значительной степени остаются без ответа. И дискуссия в мировой философии и этике до сих пор существует», – пояснил парламентарий.

Кроме того, депутат обратил внимание на наличие разных точек зрения в российском обществе. «В конце концов, люди у нас в России по-разному относятся к смертной казни в разные периоды. Когда про маньяка какого-нибудь говорят или когда какой-то крупный теракт, желающих применять смертную казнь много. Когда голова становится более холодной, уровень поддержки этой меры падает», – отметил он.

«Нужно изучить настоящий запрос общества, изучить всю картину юридическую, и уже тогда в ту или иную сторону решать этот вопрос», – заключил Матвейчев.

Дискуссия о применении смертной казни в России развернулась после 22 марта, когда был совершен теракт в «Крокус Сити Холле». На сайте РИА «Новый День» проводится соответствующий опрос.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube