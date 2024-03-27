Глава Конституционного суда России высказался о перспективах отмены моратория на смертную казнь

Конституционный суд (КС) России выразит свою позицию по вопросу отмены моратория на применение смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей. Об этом заявил председатель инстанции Валерий Зорькин.

«Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей», – сказал он в комментарии РИА «Новости».

Пресс-служба КС пояснила, что отказать в рассмотрении заявления могут только в том случае, если оно не отвечает нормам закона о Конституционном суде. Требования определяются той категорией дел, в рамках которых подается обращение.

В суде также уточнили, кто может выступать в роли уполномоченных заявителей. «Например, о проверке конституционности положений нормативного акта может обратиться, в частности, группа депутатов Государственной думы – не менее 90 человек. А о толковании положений Конституции – только высшие государственные органы, в том числе Государственная дума в целом. О проверке конституционности законопроекта (в порядке предварительного контроля) вообще может обратиться только президент», – пояснили в КС.

Основанием для рассмотрения дела чаще всего становится неопределенность в вопросе о конституционности той или иной нормы или о понимании положения Конституции. Наличие такой неоднозначности определяет сам Конституционный суд, однако делает это «не изолированно от состояния правовой системы и запроса общества на обретение определенности в поставленном вопросе».

В пресс-службе также напомнили о выступлении Зорькина на Петербургском международном юридическом форуме в 2022 году, где он высказался на тему смертной казни. Тогда он заявил, что понимает тех, кто выступает за ее возвращение, но при этом обозначил консолидированную позицию судей КС: то, что Россия покинула Совет Европы, не прерывает действие моратория. По его словам, единственно приемлемый для возобновления этого вида наказания способ – принятие новой Конституции, ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Основному закону это сделать невозможно.

В 2009-м КС заявил о невозможности назначения смертной казни даже после введения суда присяжных во всех регионах. Там обосновали это тем, что в России «в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни».

Дискуссия о применении смертной казни в России развернулась после 22 марта, когда был совершен теракт в «Крокус Сити Холле». Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. По информации ФСБ, всего по делу были задержаны 11 человек. Восемь обвиняемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта, заключены под стражу.

Как сообщал «Новый День», число официально подтвержденных жертв теракта достигло 140. Следственный комитет сегодня сообщил, что в ведомство поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких. Как уточнила пресс-служба ведомства, на данный момент опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

По уточненным данным Центра медицинских катастроф, число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 360 человек, среди них – 11 детей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила рост числа пострадавших тем, что люди не сразу обращались к врачам, поскольку находились в шоковом состоянии.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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