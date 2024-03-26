Арестован восьмой обвиняемый в теракте в «Крокус сити холле»

Басманный суд Москвы санкционировал арест восьмого обвиняемого по делу о теракте в «Крокус сити холле», удовлетворив соответствующее ходатайство следователя. Уроженец Киргизии Алишер Касимов заключен под стражу до 22 мая 2024 года, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Заседание суда по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.

По данным пресс-службы судов Москвы, Касимову ранее было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что Касимов сдавал квартиру непосредственным участникам нападения на «Крокус сити холл» в подмосковном Путилково, где они организовали базу для подготовки к теракту.

Подозреваемый заявил в суде, что не знаком с фигурантами дела и ничего не знал о готовящемся теракте. По его словам, он просто сдал им квартиру через сайт объявлений, передает RT.

Касимову 31 год, он гражданин России. У мужчины трое детей. Он зарегистрирован в деревне Путилково Красногорского района Московской области, владеет кафе в Красногорске.

Напомним, в ночь на понедельник, 25 марта, Басманный суд арестовал четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокус сити холле». На следующий день под стражу были отправлены трое предполагаемых соучастников террористов – братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил Исломов. Аминчон Исломов владел белым Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.

По информации ФСБ, всего по делу о теракте в «Крокусе» задержаны 11 человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube