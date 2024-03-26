Суд рассмотрит ходатайство об аресте восьмого обвиняемого в нападении на «Крокус»

Следственный комитет России просит арестовать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Басманного суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство СК об аресте Касимова Алишера Хатамовича, подозреваемого в нападении на «Крокус сити холл», – сообщили в пресс-службе суда.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, Касимов является уроженцем Киргизии.

«Басманный районный суд города Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича», – сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции российской столицы. Пресс-служба опубликовала фото подозреваемого. Обвиняемого уже привезли в Басманный суд.

Telegram: Телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы

Как сообщают телеграм-каналы Mash и «112», бизнесмен из Красногорска Алишер Касимов сдавал квартиру непосредственным участникам нападения на «Крокус сити холл» в подмосковном Путилково, где они организовали базу для подготовки к теракту.

Обновлено. По ходатайству следствия заседание Басманного суда по аресту Касимова пройдет в закрытом режиме. Сам фигурант уверяет, что не знал о планах террористов, передает RT. По его словам, он сдал им квартиру через сайт объявлений.

В ночь на понедельник, 25 марта, Басманный суд арестовал четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокус сити холле». На следующий день под стражу были помещены трое предполагаемых соучастников террористов – братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил Исломов. Аминчон Исломов владел белым Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.

По данным ФСБ, всего по делу о теракте в «Крокусе» задержаны 11 человек.

Теракт в «Крокус сити холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание перед началом выступления группы «Пикник» и открыли огонь по людям, а затем устроили взрыв, начался пожар. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, террористы планировали пересечь границу с Украиной.

По последним данным СКР, жертвами теракта стали 139 человек, трое из которых – дети, пострадали 182 человека.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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