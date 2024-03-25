Суд арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокус сити холле»

Басманный суд Москвы отправил под арест четверых обвиняемых в нападении на «Крокус сити холл» – Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Все террористы признали свою вину.

Заседания по ходатайству следствия прошли в закрытом от слушателей режиме в связи с необходимостью сохранить тайну следствия и обеспечить безопасность участников процесса. Все четверо фигурантов пользовались услугами переводчиков с таджикского языка.

Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. Согласно решению суда, в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.

Теракт был совершен в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Четверо мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям, а затем устроили взрыв, начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, террористы намеревались пересечь границу с Украиной.

По последним данным СК, жертвами теракта стали 137 человек, трое из которых – дети. На месте продолжается разбор завалов, число погибших может возрасти. По информации Минздрава, в результате теракта пострадали 182 человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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