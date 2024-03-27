Число жертв теракта в «Крокус сити холле» выросло до 140

Скончался один из пострадавших при теракте в «Крокус сити холле», пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Врачи сделали все возможное», – сказал глава Минздрава журналистам. Таким образом, число жертв нападения на концертный зал в подмосковном Красногорске увеличилось до 140.

По словам Мурашко, в федеральных медицинских центрах, больницах Москвы и Московской области на лечении остаются 80 пострадавших при теракте, из них шестеро – дети, передает «Интерфакс».

В крайне тяжелом состоянии находятся четыре человека, состояние 19 пациентов, среди которых три ребенка, медики оценивают как тяжелое, рассказал министр. По его словам, 34 пострадавших – в состоянии средней степени тяжести, еще 23 пациента завершают стационарное лечение и готовятся к выписке.

Мурашко также сообщил, что 76 пострадавших уже выписаны из стационаров под наблюдение врачей. Амбулаторную помощь получили 205 пострадавших, добавил он.

Ранее сегодня стало известно, что число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 360 человек, среди них – 11 детей. Такие данные озвучил Центр медицины катастроф. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила рост числа пострадавших тем, что люди не сразу обращались к врачам, поскольку находились в шоковом состоянии.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание перед началом выступления группы «Пикник» и открыли огонь по людям, а затем устроили пожар. Силовики задержали подозреваемых в Брянской области, террористы планировали пересечь границу с Украиной.

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело о теракте. По информации ФСБ, всего по делу были задержаны 11 человек. Восемь обвиняемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта, заключены под стражу

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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