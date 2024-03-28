В Екатеринбурге сорок дней будут молиться о погибших в «Крокус Сити Холле»

В Екатеринбурге сорок дней будут молиться о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Как рассказал в своем телеграм-канале владыка Верхотурский и Екатеринбургский Евгений, уральцы каждый день несут к площадке перед входом в Иоанно-Предтеченский кафедральный собор на улице Репина в Екатеринбурге цветы и игрушки. И каждый день после утреннего богослужения у стен храма совершается заупокойная молитва о жертвах теракта.

«Люди приходят сюда, чтобы почтить память погибших во время чудовищного теракта 22 марта в Подмосковье. Каждый день после утреннего богослужения у стен храма совершается заупокойная молитва. Большинство людей не были лично знакомы с погибшими, но воспринимают случившееся как личную беду. Будем ежедневно молиться здесь о погибших вплоть до 30 апреля – сорокового дня с момента трагедии», – отметил в своем сообщении владыка Евгений.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Его жертвами стали уже 140 человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

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